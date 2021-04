Es Marco Vizcarra primer candidato independiente a alcalde de Mexicali

MEXICALI, B.C.- Acompañado de familiares y algunas decenas de simpatizantes Marco Antonio Vizcarra Calderón llevó a cabo su registro como candidato independiente a la alcaldía de Mexicali para este proceso electoral.

Vizcarra Calderón fue el único aspirante independiente en Mexicali que alcanzó el porcentaje de apoyo ciudadano para registrarse como candidato independiente, y será el único que competirá por un puesto de elección popular en la capital de Baja California.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El aspirante independiente afirmó su confianza en las autoridades electorales, y reconoció que como candidato independiente se encuentra en una situación "dispareja" en cuanto al recurso económico, comparado con los partidos políticos.

"No podemos hacer una gestión social, no podemos regalar, no podemos hacer muchas cosas que los partidos están haciendo" admitió "confiamos en la buena voluntad de los mexicalenses, confiamos en que van a razonar su voto, pero sobre todo tenemos la confianza en el Señor"

Por otra parte, afirmó que durante la campaña se respetarán las medidas recomendadas por las autoridades debido a la pandemia Covid-19, y comentó que no se sumarán a ningún candidato, sino que terminarán la campaña con intención de obtener la alcaldía.

Entre los integrantes de la planilla que acompaña al ahora candidato independiente se encuentran Elia Flores como presidenta municipal suplente, Ana Bertha Russelll como síndico procurador e Ismael Rodríguez como primer regidor.