Erick cumple 26 años desaparecido

Erick Quintana Díaz fue visto con vida por última vez por su familia el 7 de junio de 1995, cuando tenía 20 años de edad y se encontraba enrolado en la Policía Municipal de Mexicali.

Han pasado 26 años desde entonces y su madre, Alma Díaz, no pierde la esperanza de encontrarlo, vivo o muerto, para saber qué fue de él y llevarlo a un sitio donde le pueda llorar y guardar luto.

Lo último que supo, luego de no encontrar a su hijo, fue que sus jefes directos presuntamente lo habían enviado a una comisión de trabajo a Tijuana y que regresaría días después, pero esto nunca ocurrió.

Este lunes por la mañana, acompañada de otras madres buscadoras, exigió a la Fiscalía General del Estado celeridad para las investigaciones y búsquedas en los casos de desapariciones forzadas que se acumulan.

“Es una lucha a contracorriente, si no los encuentran es porque no los buscan”, comentó. “No tienen los medios para hacerlo, tienen expedientes por lo que les hemos proporcionado nosotros”.

“Aquí saben quiénes están inmiscuidos en este asunto, pero a mi lo que me importa es que me digan dónde lo dejaron, porque ni siquiera pueden hacer detenciones”, agregó. “Yo la esperanza y la fe no la he perdido, ni la perderé, seguiré buscando a mis hijos mientras tenga vida, y si lo encuentro seguiré ayudando a otras madres que buscan a sus desaparecidos”.