Enfoca Victoria Bentley propuestas en seguridad y economía

Con enfoque en seguridad y economía son las propuestas con las que Victoria Bentley Duarte, de Redes Sociales Progresistas (RSP), busca llegar a la gubernatura del estado.

En entrevista para LA CRÓNICA, la candidata recordó algunas de las propuestas que impulsará en caso de obtener el triunfo el próximo 6 de junio, y pidió el apoyo ciudadano resaltando su experiencia como dirigente sindical y ex-diputada local en Mexicali.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Durante la campaña ¿Qué le dice la ciudadanía, cuales son las necesidades de los bajacalifornianos?

Bentley: Bueno, la mayor necesidad yo creo que en todo el estado es el tener mejor seguridad para todos.

Obviamente la gente me pide mucho la seguridad, mayor vigilancia, las denuncias. Me he encontrado muchísima gente que me dice que denunció hechos de robos, de lesiones, o de pensión alimenticia, que tienen dos o tres años y no han resuelto nada.

Me piden empleo para los jóvenes, empleo para los adultos mayores. Tenemos que ser más incluyentes, tenemos que trabajar más con los empresarios para que den oportunidad a los jóvenes.

Precisamente en el tema de seguridad ¿Cuál es su propuesta?

Bentley: La principal es que en Baja California no existe una coordinación, tenemos un faltante dentro del sistema penitenciario, hay un faltante de más de 700 custodios penitenciarios.

Dentro de cada corporación municipal hay un faltante del 50%, porque en los últimos 10 años han sido los mismos oficiales.

Necesitamos crear una academia en cada municipio para fortalecer las corporaciones municipales, pero también para fortalecer lo que es la policía estatal, la Guardia Nacional y poder dar ahora si que mejores prestaciones.

Yo creo que tenemos que mejorar las condiciones e incentivar a todos los egresados de la carrera de criminología, criminalística, que sean parte de lo que es la Fiscalía, es muy importante la investigación de los delitos.

Voy a independizar al Servicio Médico Forense, voy a darle mejores herramientas de investigación, voy a realizar convenios con el vecino país del norte, que es California, en el cruce de información de inteligencia, voy a solicitar al Gobierno Federal más de 2 mil elementos de la Guardia Nacional, y voy a tener una estrecha comunicación con el cuartel militar y con la Sedena en todos los temas que tengan que ver con el combate a narcomenudeo y la delincuencia organizada.

En el tema de movilidad para Baja California ¿Cuál es su propuesta?

Bentley: Yo desaparecería la ley de movilidad, esa es una facultad exclusivamente de los municipios.

El gobernador indebidamente ha estado haciendo atribuciones que no le corresponden, lo primero es que regresaría las facultades a cada Ayuntamiento, trabajaría muy de la mano de los Ayuntamientos en reestructurar la movilidad de cada ciudad.

[Los municipios] han crecido de una manera desordenada, no tenemos una verdadera planeación de un desarrollo, están creciendo colonias como Condesa, que son 19 residenciales privados, que no tienen ni siquiera una ruta de transporte.

Yo considero que el gobierno debe ser más consciente en que son muchas las injerencias que ellos quieren abarcar, y no cubren ninguna. Hay una descoordinación, este gobierno ha sido un descoordinado en todo a nivel nacional.

En el tema de los engomados y los carros chocolate ¿Hay alguna propuesta?

Bentley: Yo creo que eso es lucrar, el gobernador estuvo lucrando con hacer un padrón que no sirve para nada, porque a final de cuentas el ciudadano que tiene su título en regla va a decir pues es de mi propiedad, y cualquier cosa él va a dar la cara por ellos.

De los demás engomados yo considero que también ha sido un negocio redondo para esas empresas, yo creo que en realidad no les están dando certeza de legalizar un patrimonio, la única manera de legalizar un patrimonio es a través de una importación, y yo como gobernadora voy a crear el consenso con el presidente de la república y con la Secretaría de Hacienda para que se puedan estar regularizando los vehículos y puedan dar ahora sí certeza legal a todos los vehículos de procedencia extranjera.

Me comprometo como gobernadora de poder generar un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que un porcentaje lo pague el propio gobierno, y otro los ciudadanos., para que puedan estar legalizando sus vehículos.

Háblenos un poco de sus propuestas en el tema del medio ambiente.

Bentley: Soy una de las promotoras de las energías limpias, tenemos mucho que trabajar porque la energía limpia nos va a generar muchos ahorros, mi primer propuesta en el Sistema Educativo es que se instalarán paneles solares en todas las escuelas públicas y en todos los edificios públicos de gobierno, incluyendo el Sistema Penitenciario.

Eso me dará un ahorro de alrededor de 500 millones de pesos en energía, y también estaríamos ahorrando en el tema de educación, que es donde más recurso falta y es donde más del 60% se va de este presupuesto.

Tenemos que trabajar también con el tema de los contaminantes y regular las empresas que hoy por hoy ya las tenemos bien identificadas, y porque son compadres de alguien no les llega ningún requerimiento.

Estamos hablando desde la Geotérmica, desde Zahori, estamos hablando de empresas que ya sabemos que son contaminantes y tenemos que regularlas, pero también tenemos que trabajar con los vehículos, si traigo yo la propuesta de que se empiece a hacer la verificación de los contaminantes de cada vehículo, sin sanción.

¿Hay alguna otra propuesta que le gustaría resaltar?

Bentley: Eliminar el impuesto a la nómina, el impuesto a la nómina se generó hace varios años donde se cobraba el 1.8 a todas las empresas, hoy se cobra el 3%. Mi compromiso es eliminar completamente el impuesto a la nómina, y ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que todos los empresarios, al momento de que se elimine, se comprometan a través de cumplir un decreto, que el 50% será para nuevas contrataciones de jóvenes egresados de cualquier universidad y carreras técnicas.

Eliminaré el 0 financiamiento a todos los partidos políticos, y también eliminaremos un presupuesto. Estaremos reduciendo el gasto de 200 millones de pesos en el Congreso, esos 200 millones los vamos a utilizar para reactivar las micro y pequeñas empresas.

Pasando a temas más políticos ¿Alguna vez le pidieron declinar a favor de otro candidato? Bentley: Pues si me han buscado, la verdad es que si me han buscado de varios partidos para pedirme que decline.

Se oyeron especulaciones de que yo me iba a bajar de la contienda, es por eso que yo saque una nota donde decía que ni me bajo ni me rajo, y llegó hasta el final. Todos los candidatos de Mexicali cerramos filas, y vamos en la contienda hasta el final, el día 6 de junio unidos.

Es lastimoso lo que ha pasado, nos pasó aquí en el partido con la candidata de Tecate que declina a favor del ingeniero Hank, todo mi respeto para todos los candidatos, pero creo que aquí se trata de valores, de compromiso, de lealtad, de honestidad y de franqueza.

Entonces, supongo que no estaría de acuerdo con este concepto de “voto útil”

Bentley: Voto cruzado o voto útil, de ninguna manera, el voto como dijo nuestro dirigente nacional, el voto útil es inútil si se los das a los mismos partidos de siempre como es el PRI, el PAN, el PRD, y en este caso Morena.

De sus compañeros candidatos ¿A quien considera su más grande contrincante?

Bentley: En conocimientos ninguno. En conocimientos creo que los reprobaría a todos, porque es una vergüenza que vayan a los debates sin siquiera estar preparados. Yo no veo una competencia de conocimiento de ellos, el único que pudiera tener experiencia sería el que ya fue candidato a alcalde en Tijuana, pero de ahí en más Marina del Pilar no tiene la suficiente experiencia. La otra candidata mujer, Lupita, con todo el respeto pues tiene 30 años que no vivía en Mexicali. Los demás candidatos no tengo el gusto de conocerlos.

¿Por qué la ciudadanía tendría que votar por usted?

Bentley: Porque soy una mujer de resultados, soy una mujer que conoce los temas que más le duelen a Baja California que es el tema de seguridad, del desempleo, la salud, soy una persona que ha llevado las mejores propuestas en su campaña.

Soy una persona que me he comprometido, cuando fui diputado logre los mejores resultados, cuando fui diputada logré los mejores resultados, más del 75% de todas mis iniciativas fueron votadas en el pleno.

Me considero una mujer preparada, con conocimientos, con experiencia, y que me gusta mucho trabajar desde la calle con los ciudadanos.

RESPUESTAS RÁPIDAS

Díganos la primera palabra o frase que se le ocurra sobre los siguientes personajes:

•Andrés Manuel López Obrador: presidente de México

•Jaime Bonilla Valdez: corrupción en su gobierno

•María Guadalupe Jones Garay: modelo

•Marina del Pilar Ávila Olmeda: ineficiente, incapaz

•Carlos Atilano Peña: abogado

•Jorge Hank Rhon: empresario

•Alcibíades García Lizardi: empresario

•Jorge Ojeda García: empresario