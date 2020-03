Enfermera del IMSS hace donación de equipo médico para atención de Covid-19

MEXICALI, Baja California.- Susana Frausto, enfermera de la clínica 30 del IMSS, gastó más de mil pesos de su quincena para poder comprar equipo médico que brinde las mínimas condiciones de seguridad a personal que atiende a personas contagiadas de Covid-19.

Fueron 12 trajes tipo Tyvex blancos de cobertura completa los cuales son desechables, una caja de lentes protectores o “googles”, todo eso con un costo de mil 116 pesos que tuvo que pagar de su bolsa.

La enfermera pide a los ciudadanos que tengan en mente los sacrificios que el personal médico está haciendo y llama a la población a cumplir con la recomendación de mantenerse en casa para no diseminar la enfermedad del Covid-19.

“Es muy difícil llegar a la casa, tener que dejar los zapatos afuera, tu ropa de trabajo afuera, desvestirte afuera de la casa para no contaminar. Yo paso derecho al baño y mis hijas están una en cada cuarto, no me toquen, no me miren, no se acerquen, hasta que paso descontaminando con cloro y jabón todo lo que toqué, ahora sí vengan… te derrites cuanto te abrazan”, detalló la enfermera Frausto.

Sostuvo que no se quieren enfermar, quieren seguir trabajando, no quieren pedir licencias o incapacidades, porque les gusta trabajar”.

Nos gusta trabajar, nos gusta esa adrenalina, pero no se vale que en estos momentos los Directivos, el Gobierno estén retrasados un mes.”

Frausto señaló que hubo un retraso a la hora de acatar las disposiciones por la contingencia de Covid-19.

La enfermera reconoció un incremento en el número de neumonías atípicas en el hospital y de ahí que sea importante el equipamiento para médicos y enfermeras.