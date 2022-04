Emociona Susana Zabaleta en la FIL

Entusiasmada de regresar a los escenarios en su faceta como cantante, luego de dos años de pandemia, Susana Zabaleta emocionó con su presentación en la Feria del Libro de la UABC.

Cómo parte de la inauguración de la FIL, la actriz complació a los asistentes con un repertorio musical acompañada por su banda de músicos.

La intérprete cantó por más de una hora con un repertorio que incluyó temas desde baladas de su inseparable Armando Manzanero hasta el cover de 'Me vas a extrañar' en su versión con orquesta.

Luciendo dos vestidos espectaculares que la hicieron brillar en el escenario, Zabaleta dijo sentirse agradecida por ser parte de la edición 2022 de la FIL, ya que es una oportunidad de expresar su arte a través de su música.

En entrevista, Susana compartió que próximamente estará de regreso en Baja California para grabar junto a su hijo, Matías Gruener, la serie que el joven actor está realizando en nuestro Estado.

"Me acaban de invitar a ser su mamá en la serie y está padrísimo porque voy a ser una desgraciada maldita... Entonces voy a venir dentro de dos semanas a filmar aquí", comentó.

Por otra parte dijo no estar lista para ser suegra, ya que considera que su hijo es un chamaco, expresó la originaria de Monclova, Coahuila.

"Las quiero matar a todas las que se acercan a mi hijo, pero bueno me aguanto y no mato porque luego me meten a la cárcel", dijo en tono de broma la actriz.