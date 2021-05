Elwin ‘La Pulga’ Soto, disfruta los días previos a su pelea

Elwin ‘La Pulga’ Soto (18-1, 12 Ko’s) se dio a conocer en el mundo boxístico después de conseguir su título mundial en junio de 2019, no obstante, este sábado volverá a tener la atención de millones de personas al pelear en la cartelera que encabezará el mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El boxeador sanfelipense derrotó al puertorriqueño, Ángel ‘Tito’ Acosta, hace casi dos años y obtuvo el cetro mundial minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en tanto que el día de mañana, realizará su tercera defensa ante el japonés, Katsunari Takayama (32-8, 12 Ko’s).

“Me han recibido muy bien y es una gran emoción la que siento. Todo lo que he vivido últimamente me motiva para hacer una gran pelea este sábado. Vine a trabajar y dar un buen espectáculo. Me siento muy entusiasmado”, dijo ‘La Pulga’ en entrevista vía telefónica.

La contienda tendrá como sede el AT&T Stadium de Arlington, Texas (estadio de los Vaqueros de Dallas de la NFL), lugar que aceptó, la provoca mucha responsabilidad. “Tengo que echarle muchas ganas a la pelea.

Es de las más importantes de mi vida y aquí se decidirá si voy a seguir adelante o no. Todo puede pasar en esta función, pero no hay duda de que me esforzaré para obtener el triunfo”, añadió.

Elwin Soto arribó a Dallas el martes pasado y enseguida, fue recibido por la compañía Matchroom Boxing que maneja el empresario inglés, Eddie Hearn, así como por el equipo del ‘Canelo’ Álvarez.

“Todo ha sido muy bueno desde que llegué. Del peso estoy perfectamente y haré un gran trabajo arriba del ring. Vamos a dar un buen espectáculo el ‘Canelo’ y yo para todo México”, sentenció.