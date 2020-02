‘Elsa’ la mexicana canta en el Óscar

El talento mexicano seguirá brillando en la ceremonia de los Premios Óscar 2020, pues en esta ocasión será la cantante Carmen Sarahí quien pisará el escenario de uno de los eventos más importantes de cine a nivel mundial.

La cantante quien da voz a “Elsa” en “Frozen” en su versión para Latinoamérica, compartirá el escenario junto a Idina Menzel, la encargada de darle doy al personaje en su versión en inglés, en la ceremonia de este domingo.

Carmen, habló en exclusiva para FRONTERA, sobre lo que representa esta oportunidad tanto para ella como para el público mexicano, pues no solo representará a México sino a toda Latinoamérica.

“Me siento muy honrada de formar parte de este grupo de mujeres fuertes, y además con este personaje que es muy importante y que ha venido a cambiar el estereotipo de las princesas Disney, como que todas las niñas alrededor del mundo digan: ¡wow mi Elsa está ahí cantando, qué padre!.

“Es muy bonito que esta mexicana esté representando a Latinoamérica, espero que toda la gente siga muy contenta y pendiente de que todo salga muy bien”, exclamó vía telefónica.

Desde que se dio a conocer la noticia por parte de la Academia en un comunicado en sus redes sociales, los fanáticos mexicanos se mostraron entusiastas de ver la representación de México en tan importante escenario.

“No puedo estar más agradecida porque esos mensajes me llegan, porque los siento y me encanta que estén conmigo y que vamos a estar bien representados, esperemos que todo salga muy bien y que se sientan muy orgullosos de que estamos haciendo un momento muy importante para todos”, comentó.

“ELSA” LE CAMBIA LA VIDA

Sarahí ha dado voz a “Elsa” en toda Latinoamérica desde el 2013, cuando se estrenó la primera película de Frozen, y desde entonces tiene un lugar muy especial en su vida. “Elsa me ha enseñado muchísimo no nada más es un personaje que yo le doy voz, es un personaje que a mí me ha dado vida y que me ha enseñado mucho, que me ha hecho crecer como persona”, añadió.

Aunque no pudo dar muchos detalles sobre la presentación, se sabe que cantarán junto a Idina Menzel las representantes del personaje en otros países, como: Dinamarca, Alemania, Japón, Noruega, Polonia, Rusia, España y Tailandia. Donde interpretarán el tema de la película “Mucho más allá”, mismo que está nominado a “Mejor Canción Original”.