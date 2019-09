El popular taquero “El paisa de USA”

MEXICALI, Baja California.- Con una actitud sonriente y servicial, Ricardo Peraza de 60 años de edad, mejor conocido como “El Paisa” por los cachanillas, espera que sus tacos de guisado sigan estando en la preferencia de sus clientes por muchos años más.

Su icónico establecimiento “Los Tacos el Paisa de USA”, con 29 años de existencia y ubicado en la colonia Villanova, al poniente de la ciudad, ha sido para él su vida y el patrimonio de sus hijos, quienes también lo han sabido trabajar.

“Este lugar ha crecido gracias a la preferencia del público a quien lo vemos como una familia, pues este lugar fue creciendo poco a poco”, indicó.

ORÍGENES

Don Ricardo, quien no dudaba al presumir el buen sazón de sus tacos de chicharrón prensado, bistec ranchero, machaca y demás guisados, explicó que en un inicio en Mexicali ese tipo de tacos no existían.

“Yo anduve haciendo mi propio estudio de campo, dándome cuenta que no había tacos de guisado, solo había de esos tacos de hielera o tacos fríos como le dicen.

“Entonces mi idea era darle a la gente tacos calientitos, con tortillas recién hechas a mano, y que vieran el guisado en vivo tipo buffet, que pudieran combinarlo.

“Así que me hice de mi carreta, sin llantas, con una plancha a un lado allá por la Prohogar, por Río Mocorito, es donde empezamos allá en 1990”, indicó.

ORIGEN DEL NOMBRE

“El Paisa” expresó que ya una vez con su carreta, necesitaba atraer la atención del cliente, así que como sabía muy poco de inglés, los días invitaba a pasar en ese idioma.

“Esa era mi temática, yo les decía ‘hey come here please’ y pues la gente le daba risa, y me decía ‘what‘s up paisa’? así que la misma gente le puso los tacos de guisado del Paisa USA”, indicó.

APOYO FAMILIAR

El Paisa explicó que una vez que ellos cambian de lugar a la colonia Villanova, el terreno estaba baldío, eran el único negocio a la redonda, haciendo que el trabajo familiar fuera notorio.

“En aquellos años no tenía ni sombra, ni carro, todo se guisaba en casa, mi hijo me ayudaba llevando cosas en su bicicleta que le regalé, todos metíamos las manos en el negocio. “Con el tiempo aquí todo fue creciendo, así que yo también lo hice aquí mismo, pues ya no podía irme a otra parte, haciendo que nos quedáramos a ofrecer nuestra sencillez y sazón a los mexicalenses”, mencionó.

LOS CLIENTES COMO FAMILIA

El señor Pedraza comentó, mientras conversaba y les daba un buen trato a los clientes, que a sus comensales siempre los ha visto como una familia, pues muchos de ellos los ha visto crecer.

“Aquí viene gente de muchas partes, de Baja California Sur, aquí de nuestro Estado, y hasta gente del otro lado como Los Ángeles, San Diego, Yuma y todo el condado del Valle Imperial”. “Y si hablamos de los clientes de antaño nos vemos como familiares, porque si nos vemos nos saludamos, entonces llevamos una buena comunicación entre mis clientes y yo y mis hijos.

“Así que puedo decirte que hasta la fecha, nuestros clientes han sido lo primero, nos gusta atenderlos como se merecen, pues aquí no vemos diferencia de clases, aquí todos son iguales”, explicó.

PLANES A FUTURO

“El Paisa, reconoció que aunque sabe que a estas alturas tiene competencia con otras taquerías, piensa en un futuro seguir con el crecimiento de sus tacos, pues desea que más personas conozcan su sabor.

“Ahorita estamos en ampliación, uno de mis hijos abrió una sucursal independiente, así que vamos a tratar de abrir para mi otro hijo y aquí en esta, mi hija es la que se encarga de que esto continúe.

“Así que espero que Dios me de fuerzas para seguir manteniendo esta misma calidad, el mismo servicio, pues no quiero que se pierda la esencia de los tacos del Paisa, que es la cantidad, la calidad, el servicio y la constancia, ya que queremos seguir siendo unos tacos icono de Mexicali”, mencionó.