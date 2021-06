“El estado es nuestro y vamos a recuperarlo”: Jorge Hank Rhon

Acompañado de unos 4 mil simpatizantes, el candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, cerró su campaña en Mexicali, este miércoles por la tarde.

En el estrado le acompañaron los candidatos a las diputaciones locales, federales y a la alcaldía de Mexicali, así como la senadora del Partido del Trabajo, Alejandra León y el presidente del PES, Benjamín Gómez.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El cierre de campaña se llevó a cabo en un predio ubicado en el bulevar Benito Juárez, en el corazón de la Zona Hotelera, donde simpatizantes y “hankistas” comenzaron a reunirse desde las 18:00 horas.

Agradecimiento y lealtad

El ingeniero y ex alcalde de Tijuana, agradeció a todos los simpatizantes por el trabajo de llevar el mensaje de su candidatura durante el tiempo que duraron las campañas electorales en todo el estado.

León Gastelum, actual senadora por Baja California, dijo que el próximo 6 de junio hay que “salir a cuidar el voto y salir a votar, porque el arma para mejorar el estado es a través de la política”.

Hank Rhon recordó las enseñanzas de su padre al señalar que para gobernar, uno se debe de apoyar en todos, con el diálogo y la participación de toda la gente, por lo que no solamente requiere del voto el próximo domingo, sino de la participación ciudadana los próximos 6 años.

De su madre recordó que “hay que ser agradecido y leal, y yo estoy muy agradecido con Baja California y le tengo una total y absoluta lealtad”, al rememorar la llegada de su familia a esta frontera.

A BC vamos a quitarle la SED

El candidato ciudadano por el PES a la gubernatura dijo que los bajacalifornianos tienen SED, al referirse a la seguridad, la educación y el desarrollo. “Y los últimos gobiernos no han hecho nada para regresarle la seguridad a Baja California”.

En materia de educación indicó que impulsarán la cobertura total de internet en escuelas, así como la entrega de tablets y computadoras a quienes no puedan costear una para sus estudios.

En cuanto al desarrollo, dijo que buscarán las inversiones en el estado y refrendó la construcción de tres hospitales, uno en la zona Este de Tijuana, otro en San Quintín y otro para San Felipe.

Sobre la seguridad dijo que “queremos estar en la calle o el parque a la hora que se nos venga en gana, y no encerrados, no cuidados (…) el estado es nuestro, y no de esos que ahorita lo manejan porque el estado les dio chance a los que se dedican a matar personas todos los días”.

El Estado es nuestro

En el cierre de su discurso, Hank Rhon expresó que “el estado es nuestro y vamos a recuperarlo”, y que el próximo domingo “vamos a sacar a Morena”.

“No quiero que nada más me ayuden de aquí al domingo, sino de ahí para los seis años siguientes”, dijo ante sus simpatizantes.

El candidato a gobernador por el PES pidió a todos salir a votar el próximo domingo y que deben, al menos, llevar a 10 personas de su familia para que ejerzan ese derecho.

“Si ustedes me favorecen con su voto, Baja California volverá a ser esa tierra en la que todos puedan disfrutar del fruto de su trabajo, de manera segura, justa y tranquila, dándole a sus familias el nivel de vida que se merecen”, concluyó Jorge Hank Rhon.