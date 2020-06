El dolor que sufría la paciente también lo sufría yo: Doctor Dena

Uno de los testimonios que los jóvenes residentes de la UABC que luchan en la primera línea de batalla en el Hospital General de Mexicali, que cimbró la reunión y que sirvió de catarsis para todos los presentes, fue la del doctor Jesús Dena, un médico al que jamás le ha dado miedo hacer un procedimiento de intubación en pacientes críticos que requieren respiración asistida.

“Como podernos despedir de un paciente... es muy difícil, y lo digo así porque sabemos con nuestra experiencia de ya años, que hay pacientes que no van a salir adelante, que tienen tantas comorbilidades, que no van a resistir estar diez días intubados.

“Los pacientes en ocasiones solamente con verlo a los ojos que apenas y se ven a través de nuestros googles, entienden el lenguaje corporal incluso, ellos entienden que es lo que va a pasar.”

Uno de los momentos más para Jesús Dena, es el momento que una mujer de la tercera edad necesita ser intubada, dado lo crítico de su condición.

“Esa paciente tiene una edad y un físico muy parecido al de mi abuela, yo nunca me he cohibido para poder conectar a un ventilador mecánico a un paciente, pero me fue sumamente difícil poder realizar ese procedimiento con esa paciente... yo no podía, porque ella ya me lo estaba diciendo, que ella no quería... ¿por qué no quería? Porque sabía en donde iba a terminar”, platicó el doctor Dena con voz entrecortada; la paciente finalmente murió.

“Y toda esta carga emocional que conlleva llegar un día después y saber eso que yo había visto en sus ojos, su cama estaba vacía, todo ese dolor que sufría esa paciente, también los sufrí yo... como si fuera una parte de mí que se murió.

“Es muy muy difícil poder cargar con esta carga emocional, y es todavía más difícil, no poder entender cómo la gente sigue en la calle”, dijo el médico al borde de las lágrimas.