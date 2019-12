“El clima se pone cada vez peor”

MEXICALI, B.C.- Con apenas dos meses de haber llegado de Sinaloa, Doña Mercedes Flores Bautista comentó que el frío no ha sido el más hospitalario con ella, pues reciente las bajas temperaturas durante las noches en una casa prestada en el Bordo Reforma.

Expresó, mientras se colocaba en los rayos del sol para cobijarse del frío, que llegó a Mexicali para estar con su hijo, pero que las gélidas condiciones a veces la hacen cambiar de opinión.

“Yo no estoy acostumbrada a este clima y pues no sé si regresarme a Sinaloa, porque pues si no trabajo o algo, para que me quedo pues el clima está muy feo”.

“La idea era venir para estar con mi hijo y nieto que lo operaron y duró mucho para sanar, ahorita ya anda bien y estoy entre irme o quedarme porque ya me enfermé de los bronquios en estos meses”, comentó.

BUSCANDO TRABAJO

La señora Mercedes indicó que mientras se decide si se regresa a su tierra, está buscando trabajo, algo cerca de su domicilio para no gastar en transporte.

“Quiero trabajar en la Sunpower, ya me dijeron que si me darían trabajo y en estos días voy a llevar los papeles para tener un empleo y ocupar mi tiempo en algo”. “Además, ahorita también vive mi nuera conmigo que acaba de llegar y quiero estar al pendiente a pesar del frío que haga aquí en Mexicali”, expuso.

NAVIDAD

Mercedes Flores , e n cuanto al tema de Navidad, indicó que desconoce qué vayan a hacer en esas fechas, pero lo que quisiera es hacer otro cuartito y cubrir las paredes de su casa, pues se filtra mucho el frío.

“Esta casita que es prestada es muy helada y pues ellos amablemente nos las prestaron diciéndonos que podíamos rellenarla y cubrir lo que haga falta, pues eso realmente nos hace falta”. “Y si, ahorita no tenemos nada, pero gracias a Dios mi hijo tiene empleo, quizás apenas comamos pero pues si esto nos lo están ofreciendo, vamos a tomarlo y sacarlo adelante”, expresó.

COBERTÓN NAVIDEÑO

•Ante estas situaciones es momento de apoyar en el Cobertón Navideño 2019 organizado por LA CRÓNICA, donde podrás traer tus cobijas nuevas o en buen estado a las instalaciones del periódico, La dirección del periódico es Avenida de la Patria No. 952, Centro Cívico C.P. 21000, Teléfonos: 01 (686) 557-4801 al 08.