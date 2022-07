El bolero del Centro se enfrenta a las altas temperaturas

Edgar Gómez es un bolero de 30 años que se encuentra trabajando en el centro de la ciudad. Él es su propio jefe y su trabajo es todo lo que tiene, es por eso que vive al día para poder mantener a su familia.

Su padre también era bolero, así que es un negocio familiar que aprendió desde joven. Las altas temperaturas son su mayor enemigo al momento de poder trabajar.

Para Edgar los meses de calor son cuando menos trabajo hay, cuando más complicada tiene la situación ya que debe trabajar bajo temperaturas que lo afectan en su salud.

Te puede interesar: Reafirma sector de la construcción dinamismo en BC: SEI

En estos meses de calor se vio afectado con una reducción de clientes de hasta el 60%.

“Aquí en negocio propio sacamos poquito más. Estamos al día, yo vivo al día pero si deja, si no dejara yo ya no estuviera aquí”, mencionó Edgar Gómez.

En tan solo esta semana se vio obligado a no trabajar durante 3 días debido a las afectaciones por el calor. Para Edgar no tener trabajo durante varios días es un golpe a su economía que no se puede permitir.

En su familia lo apoyan y aunque le han mencionado que debería buscar un trabajo diferente en donde no se vea comprometido físicamente, un lugar donde pueda estar en lo fresco y no pasar calor, para Edgar esa no es una opción por el momento.

“Yo no siento mucho el calor, estoy joven todavía. Hace como dos años si tuve que ir a la cruz roja, estuve una semana sin poder trabajar y recuerdo que estábamos como a 50 grados”, comentó Edgar Gómez.

Pese a las altas temperaturas que enfrenta Edgar en su trabajo como bolero, para él eso es lo que le permite salir adelante. Solo queda seguir a la espera de que llegue el invierno y las cosas mejoren.

Por último, Edgar a quien le gusta que lo llamen el bolero del Centro, hace un llamado a toda la ciudadanía para que se cuiden, se hidraten y protejan de las altas temperaturas que azotan la ciudad.