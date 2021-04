‘El amor es universal’, dice directora de casa hogar A Way Out

De la casa hogar A Way Out han egresado alrededor de 30 jóvenes, que en su mayoría pasaron gran parte de su infancia en una institución.

Algunos de ellos hubieran querido estar en un hogar sin importar tener dos papás o dos mamás.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Así lo platicó la directora de la casa hogar para adolescentes, argumentando que el amor es universal e independiente del género, por lo que es necesario romper con los prejuicios a la hora de opinar sobre este tema.

La directora Gabriela Ortiz invitó a la población que se queja de la adopción de matrimonios homoparentales, que se acerquen a A Way Out, para que apoyen y se sensibilicen.

“Ahorita que hay muchas personas en contra de la adopción de parejas del mismo sexo, más que nada les pedimos que se acerquen y apoyen a la institución, y conozcan la problemática, porque no estamos recibiendo ningún apoyo, más que el de la sociedad”, dijo.

“Que vean las actividades que tenemos que realizar para darles algo a estos muchachos, en esta casa y todas las casas hogar, la alimentación, es bien fácil juzgar, pero estando de este lado lo que uno quiere es que estén con personas que les den amor”, declaró.

“Que se rompa ese prejuicio de que personas del mismo sexo no pueden criar a un niño, yo siempre he creído que el amor es universal, y no importa si eres hombre o mujer para criar”, mencionó.

“Yo estoy a favor de la adopción de personas del mismo sexo, porque vivo de cerca la problemática, conozco y estoy tratando de dar una solución a la problemática”, mencionó la directora.

Apenas la semana pasada el DIF dio en adopción a un niño de cuatro años al primer matrimonio de dos hombres en Mexicali.

ADOPCIÓN

La semana pasada el DIF entregó en adopción a un niño a un matrimonio del mismo sexo.