“El Panta”: el famoso bolero del Congreso

MEXICALI, Baja California.- Entre el ir y venir de oficinistas, políticos y hasta gobernadores, se encuentra Pantaleón Pérez de 47 años de edad quien por 30 años ha sido bolero a las afueras del Congreso del Estado.

“El Panta” como es mejor conocido entre las personas que llegan a bromear con él, expuso que su trabajo ha sido fuente de experiencias, pues siempre ha tratado de ver las cosas con filosofía.

“Este trabajo te da mucho tiempo para leer, documentarse y reflexionar, pues para mi la vida es una y lo material sólo está de paso”, indicó.

Llegada a Mexicali

Originario del Estado de Oaxaca, Pantaleón comentó que llegó a la edad de 13 años a Mexicali gracias a que lo mandó su hermano, pues su madre ya radicaba en la ciudad.

Expresó que estar en una ciudad totalmente diferente a su tierra natal lo hizo más responsable, pues tuvo su época rebelde.

“Yo allá andaba de rebelde y pues llegué a Mexicali a vivir con mi mamá, donde pues tenía que hacer algo, buscar un trabajo y como era menor de edad, pues una maquila no era opción”.

“Así que un amigo me invito al Centro Cívico a bolear, y al buscar un lugar donde ponerme me gustó el Congreso y aquí fue donde yo me quedé”, explicó.

Primeras boleadas

“El Panta” mencionó que en un inicio en el sitio que se encuentra ahora era un patio, y a él le gustó ese lugar porque estaba tranquilo y tenía la oportunidad de leer.

“Bolear en un inicio fue tranquilo, no había bullicio ni gente que me interrumpiera tanto, así que mientras llegaba uno pues tenía chance de leer”.

“Yo siempre he leído libros de carácter espiritual, entonces leía libros filosóficos de Sócrates, de Platón al igual que novelas, ciencia ficción y otros más”, comentó.

Anécdotas

El señor Pérez mencionó mientras daba brillo a un par de zapatos, que su trabajo lo ha llenado de anécdotas buenas y malas pero que él prefiere siempre recordar las buenas.

Una de ellas fue cuando sin saberlo, le estaba boleando los zapatos al boxeador Jorge “Maromero” Páez o bien, cuando le boleó un par de botas a la actriz Maribel Guardia.

“Han sido buenas experiencias entre gente famosa, artistas, políticos, periodistas, lo que ha hecho que en mi trabajo hayan pasado muchos zapatos”.

“Así que puedo decir que son parte de mis anécdotas, recuerdos que parecen tomar vida cada que uno se acuerda”, indicó.

Filosofía de vida

Pantaleón, expresó que con toda esa información, con el paso del tiempo ha vista la vida de manera distinta logrando que las posesiones materiales no sean un problema para él.

“La vida es más que el dinero, mientras tengamos vida y salud lo demás es secundario y está comprobado”.

“Así que si uno trae el carro del año o el celular más nuevo, no significa que no puedas ser feliz porque la vida misma es lo más importante, pues a mí me gusta ser libre y que me dejen trabajar a gusto”, expresó.

Hombre de familia

“El Panta” quien dice ser un orgulloso cachanilla, comentó ser un hombre de familia, la cual lo apoya y lo hacen sentirse feliz día con día.

“Ellos me demuestran su amor y su apoyo, pues a pesar que no soy como esos papás que son abogados o doctores, mis hijos comprenden que la esencia de la persona vale más y pues ellos se muestran contentos”.

“Mis hijos ya están en la universidad y todo ha salido de darle a la boleada, mi esposa vive feliz y contenta al igual que yo con 22 años de casado, entonces por ese lado, soy un hombre feliz”, mencionó.

Planes a futuro

Pantaleón por último, señaló que él desea continuar con su oficio pues le gusta su independencia y no estar bajo el yugo de un patrón.

“Este trabajo me permite ser libre, pues puedo dedicarle tiempo a la familia, a la lectura, al ejercicio ya que puedo llegar y retirarme a la hora que yo quiera”.

“Así que yo voy viendo sobre la marcha, porque no hay que preocuparse por lo que va a acontecer mañana, sino que hay que vivir el hoy y nada más”, expresó.