Eduardo Manzano un actor "de 10"

Luego de doce años de no ver a la “Familia de diez” en pantalla, la tribu comandada por Jorge Ortiz de Pinedo regresa a la televisión con una nueva temporada este 25 de agosto por Las Estrellas.

Una pieza fundamental de esta gran familia es la participación del comediante Eduardo Manzano quien interpreta a don Arnoldo López, el carismático abuelo de esta casa que pone un toque especial a la comedia.

En entrevista para este Grupo Editorial, el señor Manzano dijo sentirse contento por regresar a la pantalla chica para seguir contagiando a la gente con su buen humor.

“Estoy muy contento y muy feliz que nuevamente me vuelvan a llamar para divertir a la gente y eso lo aprecio mucho”, comentó el actor.

En esta nueva temporada “Una familia de 10 más 2”, volveremos a ver al elenco original sumados dos personajes que pondrán un toque fresco a la comedia que ha sido muy aclamada por el público mexicano.

Prueba de ello es la gira de teatro que han realizado por varios años en la República Mexicana y recientemente en Estados Unidos, con la que gracias a ella siguen conectándose con la audiencia.

“Siento mucha satisfacción y mucho orgullo porque la familia todavía me quiere y me busca, y donde me paro ahí va la gente a verme.

“El señor Jorge Ortiz de Pinedo siempre procura que vayamos para dar diversión a la gente y lo está cumpliendo, porque siempre que llegamos allá nos busca la gente y sentimos mucho orgullo”, señaló el señor Manzano.

Dicha puesta en escena, llegará a Mexicali el próximo domingo 1ro de septiembre al Teatro del Estado, con funciones a las 17:00 y 19:30 horas.

AL DETALLE

Obra: “La familia de diez”

Día: 1 de septiembre

Lugar: Teatro del Estado

Hora: 17:00 y 19:30 horas