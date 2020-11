EU analiza cómo reactivar  cruces no esenciales en BC: SEST

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), ya está analizando cómo se podrían reactivar los cruces no esenciales desde Baja California, revelaron autoridades del Gobierno del Estado.

Esto no significa que en estos meses, se abra la frontera nuevamente a los cruces no esenciales, como turismo o compras, pero ya están contemplando la forma en que se daría, señala la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST).

El secretario de la SEST, Mario Escobedo Carignan, declaró que según sus especulaciones, si no abren los cruces no esenciales, para el “Black Friday”, probablemente no lo harían en el resto del 2020.

“No se ha abierto el ingreso a Estados Unidos, solamente el cruce a esenciales, sigue cerrado, sabemos que CBP ya está analizando el cómo se reactivaría el cruce de no esenciales”, comentó Escobedo.

“Eso quiere decir que ya lo están contemplando, pero no quiere decir que necesariamente lo vayan a hacer este mes, seguramente se fuera hasta diciembre”, explicó el servidor público.

“En lo personal, creo que si no se abre, para lo que se conoce como el Black Friday, no se va abrir para el resto del año, pero es una especulación, es la tercera semana de noviembre”, aclaró.

Informó que usualmente el 19 o 20 de cada mes, el País vecino analiza si continua o no con la restricción, por lo pronto, Baja California está recibiendo y atendiendo a las familias latinas que están de visita.