Dos mil “cachanillas” se unen para proteger a personal de salud

MEXICALI,B.C.-Se unieron a la causa de “Apoyemos a Mexicali” más de 2 mil personas, en ayuda al personal de salud que atiende a los enfermos más graves de Covid-19, juntos han logrado donarles miles de kits para su protección.

Karina Mayorga, voluntaria en Apoyemos a Mexicali, acudió a la Clínica 30 del IMSS en Mexicali, para hacer la entrega de 200 trajes Tybek, los cuales compraron con los donativos de la sociedad y empresas.

Los 200 trajes, son un poco menos de los que se utilizan en un turno en la clínica del IMSS, declaró la joven Mayorga, aprovechando para dar las gracias a los ciudadanos y empresas que ha respondido al llamado.

No obstante, esta no es ni la primera, ni la última entrega de la asociación, precisaron que han donado 171 mil artículos médicos a lo largo de la pandemia y en diferentes hospitales de la ciudad. Cada kit puede costar 698 pesos, no todas las entregas son kits completos

“Todos han respondido de una manera muy solidaria, también hubo otra entrega hoy mismo en el Issste de 1 mil 200 caretas N95”, declaró la Fernanda Vera, también voluntaria en esta iniciativa.

Las jóvenes invitaron a la sociedad y empresas, ha realizar su donativo, a través de la página https://apoyoamxli.org/, donde se puede observar una larga lista de las personas que se han sumado.

Explicaron que los donativos pueden ser deducibles de impuestos para las empresas que así lo deseen, y que están organización un concierto gratuito a cargo del comediante Franco Escamilla a través de Facebook Live el próximo 13 de junio a las 7:00 PM, lo recaudado será para la causa.

“Estén atentos a todos los eventos que estamos realizando, es un trabajo de comunidad, y queremos reconocer que gracias a Mexicali, estamos equipando al personal de la salud”, añadió Mayorga.