Disminuyen a 175 los casos activos en Mexicali

337 casos activos de Covid-19, son los que han disminuido y sido confirmados en el estado, según informes del Secretario de Salud de Baja California.

Alonso Pérez Rico, indicó que estas son buenas noticias, pues ante el más reciente proceso de vacunación para los adultos de 10 a 39 años de edad, es importante que siempre se mantengan a la baja, como el municipio de Mexicali que, al día de hoy, disminuyó a 175 casos activos confirmados.

En lo que respecta a Tijuana, expresó que los casos activos disminuyeron a 92, mientras que el municipio de Ensenada bajo a 43 casos activos.

“De nuestros municipios más grandes dos de ellos vienen a la baja, lo cual es muy bueno para ir reduciendo los contagios”.

“Pero eso no significa que se deba bajar la guardia, pues corremos el riesgo de que exista un aumento, debido a que hay gente que parece que no están cuidándose, y aunque la mayoría del estado esté en semáforo verde, no hay que confiarse”.

“Así que aunque ya un porcentaje alto de la población esté vacunado, hay que evitar hacer reuniones masivas, pues son ese tipo de situaciones las que terminan por afectarnos a todos”, señaló.

Casos positivos

Respecto a los casos positivos, 19 mil 781 casos pertenecen a Mexicali, 18 mil 317 en Tijuana, 7 mil 71 en Ensenada, 2 mil 21 en San Quintín, mil 608 en Tecate, mil 108 en Rosarito y 717 en San Felipe.

Casos estudiados

El titular del SS comentó que, dentro de Baja California, ya suman 122 mil 699 casos estudiados de Covid-19, teniendo 71 mil 220 negativos, 826 casos sospechosos divididos en 448 casos en Tijuana, 235 en Mexicali, 110 en Ensenada, 6 en San Quintín, 17 en Tecate, 10 en Rosarito y 0 en San Felipe.

Fallecimientos

El secretario de salud, señaló que, en cuanto a la cifra de fallecimientos, hasta el corte de hoy, son 8 mil 612 defunciones por Covid-19.

Expresó que estas se dividen en 3 mil 915 en Tijuana, 3 mil 191 en Mexicali, mil 145 en Ensenada, 195 en Tecate, 126 en San Quintín, 30 en Rosarito, y 10 en San Felipe.

Ocupación hospitalaria

Pérez Rico, expuso que, respecto al tema de ocupación hospitalaria, de manera general, el estado se encuentra con un 24.89% de la ocupación hospitalaria, teniendo 302 camas disponibles y 236 ventiladores disponibles.