No se aplicarán primeras dosis en próximas semanas en BC

TIJUANA, B.C.- El Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que en las próximas semanas no se aplicarán primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19, ya que se enfocarán únicamente en las personas a las que les falta su segunda dosis de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca.

“No vamos a poner primeras dosis, por favor no acudan a los módulos de vacunación, primera vez no vamos a poner, vamos a terminar las segundas dosis, las primeras dosis eran con Johnson & Johnson que es la vacuna que acabamos de poner, no va a haber vacuna de primera dosis de ninguna hasta que terminemos las segundas dosis”, puntualizó.

Pérez Rico dijo que de la vacuna AstraZenca faltan 142 mil 763 vacunas en Mexicali, 33 mil 292 en Tijuana, 38 mil en Ensenada y 500 en San Quintín, dando un total de 214 mil 555 vacunas.

De la vacuna Sinovac faltan 8 mil 356 en Tijuana y 100 en Ensenada, dando un total de 8 mil 456 vacunas, mientras que de Pfizer faltan 95 mil 186 en Mexicali, 120 mil 814 en Tijuana, 20 mil en Ensenada, dando un total de 236 mil.

“Si analizamos las segundas dosis que nos hacen falta que son 459 mil 011 en cuanto nos llegue esta vacuna en el territorio vamos a poner en estas ciudades la cantidad mencionada de cada vacuna, cuando terminemos de poner esto habremos logrado vacunar con esquema completo al 95% de nuestra población sujeta a vacunarse mayores de 18 años”, puntualizó.

El Secretario dijo que la vacuna Pfizer para segundas dosis llegará entre lunes y martes para empezar a aplicarla esta semana.

A 14 días de desarrollar inmunidad de rebaño

Pérez Rico informó que Baja California tiene la misma taza de vacunación que el estado de California, específicamente de San Diego, por lo que al tener las mismas condiciones, se estima que en 14 días se desarrolle la inmunidad.

El Secretario de Salud brindó la información actualizada acerca de la pandemia, indicando que en Mexicali hay 190 casos activos, Tijuana 101, Ensenada 48 casos, Rosarito 10, Tecate 13, San Felipe 2 y San Quintín 6, reportándose un total 370 casos activos.

Puntualizó que Baja California tiene menos casos activos que ayer, encontrándose en semáforo epidemiológico verde a excepción de Mexicali que se encuentra en amarillo, sumando en las últimas 24 horas en Mexicali 18 casos nuevos, Tijuana 13, Ensenada 3 y Rosarito 2.

Informó que en el estado se han estudiado 122 mil 647 pacientes, de los cuales 71 mil 206 han salido negativos, 50,615 han sido positivos y se han presentado 8 mil 608 defunciones.

De los 8mil 608 pacientes que han perdido la vida, el día de hoy Tijuana reporta 11 casos nuevos y Mexicali 3.

Pérez Rico dijo que desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 y su manifestación en el estado, se han recuperado 47 mil 291 personas, de las cuales, el 58 por ciento han sido mujeres, y el 42 por ciento hombres.

Señaló que en Baja California se tiene una ocupación Covid Sectorial del 24.89%, teniendo disponibles 302 camas, 236 ventiladores y una tasa de reproducción efectiva del 1.00.