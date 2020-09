Director de Cespm sí tomó cerveza: sale negativo en antidoping

El extraño estado del director de la Cespm durante una entrevista periodística, fue aclarado por el Secretario de Salud y el Gobernador de Baja California; señalaron que sí había ingerido dos cervezas, y que resultó negativo a las pruebas de consumo de drogas ilegales.

El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, presentó el documento de antidoping negativo, del director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), José Armando Fernandez Samaniego, realizado en el laboratorio Pasteur.

Pérez comentó que el director de la Cespm se justificó diciendo que ese día no había comido, estaba muy cansado y solo se había tomado dos cervezas en una convivencia privada.

“La gente que estaba con él me lo confirma, ese día no había ingerido alimentos, estaba deshidratado seguramente, sí estuvo… le ofrecieron una bebida no saludable, estaba en un convivio, se echó dos cervezas”, declaró.

El gobernador aclaró que el servidor público en cuestión, dio la entrevista fuera de su horario laboral, en un domicilio particular, Fernández estaba preocupado porque la gente creyera que estaba drogado, así que pidió que se le hiciera el antidoping.

“Trabaja una jornada arriba de 14 horas, no tiene riesgos de toxicomanía, es una persona muy comprometida, el antidoping fue dos días después, si hubiera ingerido algo saldría, el último diagnóstico que le pude ver es que tiene sobrepeso”, declaró.

“Estaba muy preocupado, muy apenado, seguramente no se tomará una cerveza en el resto del año, ese día no había comido y estaba deshidratado, y en Mexicali cuando te ofrecen una cerveza es difícil decir que no”, dijo Pérez.