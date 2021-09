Dinero de impuestos ambientales va a las arcas del Estado : SEST

El dinero recaudado a través de impuestos ambientales, se va a la “licuadora”, es decir, ingresa a las arcas del Estado, sin implicar un destino en pro del medio ambiente, señaló el titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST).

Así lo dijo el secretario Mario Escobedo Carignan, durante su glosa ante el Congreso del Estado, al ser cuestionado por la diputada Daylin García Ruvalcaba, quien le recordó que por Ley debe destinar ese recurso a un fondo ambiental.

La diputada cuestionó al secretario cuánto dinero se recaudó para el Fondo Ambiental, y si se expidió el reglamento del mismo, a lo que Escobedo mencionó que actualmente no existe.

Te puede interesar: No habrá aumento a impuestos: Marina

El secretario de la SEST en Baja California, señaló que con el programa de verificación ambiental vehicular, la intención es que con el recurso que ingrese, se pueda crear el denominado Fondo Ambiental.

“No lo tenemos, no está operando, no tenemos un reglamento, es una buena área de oportunidad para la siguiente administración, no, no se está depositando en el fondo, se está depositando… ahora sí que como se dice, en la licuadora, malamente, pero así es como viene operando”, añadió.

LLANTAS

Dentro de los trabajos binacionales, el secretario de la SEST, informó que están gestionando para que el recurso cobrado en California, para la disposición de llantas, en parte sea entregado a Baja California, ya que ese material termina en México.

El secretario de la SEST, explicó que cuando se compra una llanta en Estados Unidos, ya viene una cantidad para la disposición final, pero en ese paso, es cuando los llanteros mexicanos las compran para revenderlas en Baja California.

“Se busca que el cobro que se hace en Estados Unidos para darle un destino final, se canalice en parte a Baja California, porque los llanteros mexicanos las compran para venderlas acá”, puntualizó.