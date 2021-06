No habrá aumento a impuestos: Marina

La primera acción de la virtual ganadora a la gubernatura de Baja California, Marina Del Pilar Ávila Olmeda, será implementar una reingeniería inicial al Poder Ejecutivo, descartando que vaya a aumentar impuestos en su administración.

En exclusiva para el periódico del GRUPO HEALY, Marina Del Pilar detalló las prioridades y ejes de la administración estatal que iniciará el próximo 1 de Noviembre de este 2021.

Fortalecimiento al Poder Judicial para disminuir la violencia, e inhabilitar de por vida a los funcionarios corruptos, fueron algunas de las estrategias torales que pretende emprender Marina Del Pilar.

¿Cómo se siente de convertirse en la primera mujer gobernadora de Baja California y la más joven?

Estoy muy feliz, muy contenta, los resultados fueron mejores de lo que nosotros habíamos proyectado, fue con una diferencia muy marcada.

Fue una gran participación, los ciudadanos salieron a votar, casi el 40%, en Baja California siempre nos habíamos caracterizado por ser uno de los Estados con mayor abstencionismo, y salir del 30% a casi un 40% es una buena respuesta.

Ganar la gubernatura implica una gran responsabilidad de cumplir con las expectativas de los bajacalifornianos, aplicando una estrategia, humildad, honestidad, y los principios de la Cuarta Transformación.

Los mexicanos refrendaron los gobierno de la cuatro ‘T’, y ganamos el carro completo.

¿Qué fue lo primero que se le vino a mente el domingo cuando le dieron los resultados que le daban el gane?

Fue cuando empecé a ver los resultados del PREP, y de las actas que le llegaban a mi Whatsapp, fueron los resultados de dos meses, y desde antes que te estás preparando y ver los resultados reflejados, por supuesto que nos da mucha alegría.

¿Regresará a la alcaldía?

Vamos a trabajar por Baja California, seguiré recorriendo el Estado, para estar en contacto con muchas comunidades que evidentemente en este tiempo no logramos llegar, faltaron algunas pequeñas colonias, y queremos seguir atendiéndolas.

La alcaldía es un derecho que tengo, pero en estos momentos la verdad es que estamos trabajando en una transición muy ordenada, que nos permita seguir trabajando en los próximos seis años de Gobierno.

No es una posibilidad que esté analizando, debo enfocarme en armar un gabinete, emprender la transición para los próximos seis años.

¿Cuál será la causa bandera, los ejes de gobierno y prioridades de su administración?

La seguridad, el desarrollo, infraestructura, atender el magisterio, el sistema de pensiones, y atender las finanzas estatales para brindar una solución adecuada.

No he definido como tal una obra pública estandarte, hay una planeación para continuar las obras que se encuentran en el rezago, como la de Santa Fe, Juventud 2000 en Tijuana, el camino de la muerte en Ensenada, los cuatro carriles para la carretera transpeninsular hacia San Quintín, la carretera Abasolo, y Algodones en Mexicali.

Debemos trabajar en abatir ese rezago, pero también en generar infraestructura de vanguardia, proyectos que logren conectar a California con Baja California, y Baja California Sur.

¿Cuál es su compromiso con las mujeres?

Como mujer, con una hija pequeña, y primera gobernadora de Baja California, hay un compromiso por seguir generando condiciones de igualdad a las mujeres, condiciones de seguridad, tranquilidad, que sepan que no estamos solas.

¿Impulsaría activar la alerta de género?

Si es necesario, sí.

¿Cómo estará integrado su gabinete?

Ya contamos con algunos nombres y perfiles para conformar el gabinete estatal, entre ellos se encuentra su coordinador de campaña, Catalino Zavala Márquez.

Se aplicará la paridad de género en el gabinete estatal, tal y como lo hice en el del Ayuntamiento de Mexicali, ya que me ha gustado mucho trabajar con mujeres, por la mezcla de ideas de distintos géneros que enriquece y fortalece la toma de decisiones.

No hemos definido, lo más importante era ganar la elección, quiero rodearme de personas honestas, valiosas, técnicas, con los perfiles adecuados, peritos en cada una de las áreas a desempeñar, Baja California no está para improvisaciones.

Tenemos algunos perfiles, la gente dentro de la organización de la campaña, por algo estuvieron con nosotros, y están siendo contemplados, por ejemplo Catalino Zavala, un hombre con mucha experiencia que estuvo como secretaría de Educación, y podría darle continuidad.

¿Qué representa el regreso de un gobernante emanado de Mexicali?

A mí me da mucho gusto, representar a los jóvenes me da mucho gusto, y claro que vamos a dar su lugar a la capital del Estado, aquí está mi familia, aquí estudia mi hija, y vamos a gobernar para todo el Estado, también Tijuana, al ser la más grande requiere atención por sus problemáticas.

Va a heredar un Estado con deuda, ¿cuál es su plan financiero?

Obviamente una austeridad, una reingeniería financiera, lo que se tenga que hacer, rodearme de los expertos que conocen los temas de manera técnica, vamos a invitar a las y los mejores, para atender esta área fundamental para desarrollar la dinámica de la función de la administración del Estado, y vamos a ver las alternativas para sanear las finanzas, como en Mexicali, cuando dejé la presidencia municipal, las calificaciones eran de las mejores que se habían tenido.

Se buscó en Mexicali generar ahorros para hacer los pagos al Issstecali para que nos permitiera hacer el pago de cuotas del Ayuntamiento que tiene todo el derecho de jubilar a empleados, y con ello ir disminuyendo y cubrir todos de manera puntual.

¿Habrá recorte de personal del Gobierno?

Mientras no violemos los derechos, pues las alternativas necesarias, contemplar a quienes sean realmente necesarias para la función y el servicio publico, sin afectar los derechos de nadie.

No podemos irnos contra los de hasta abajo, que a veces son los que más trabajan y los que menos ganan, de ese sueldo y de eso depende una familia, pero vamos a considerar hacer los ajustes necesarios para tener finanzas adecuadas, y ver cuánto representa de ahorro, buscar hacer una reingeniería tanto del personal como de sus áreas, y cómo se vana a utilizar los recursos públicos en la administración.

¿Contemplaría subir los impuestos?

No, yo creo que esa opción sería de las últimas, vamos a trabajar en un reordenamiento, vamos a trabajar con la Secretaría de Hacienda, y las distintas secretarías que puedan en manera conjunta ayudar al Estado, con la buena relación que hay con el gobierno federal, y así evitar esas medidas que afectan a los bolsillos de los ciudadanos.

¿Continuará con la expropiación del Club Campestre?

Nosotros lo hemos dicho muchas veces, estamos a favor de la propiedad privada, la certeza jurídica, me parece que ese asunto ya está en un juzgado y vamos a ser respetuosos de lo que establezca la Ley, y nosotros respetaremos la propiedad privada, el estado de derecho, y la certeza jurídica.

¿Cuál será la estrategia de seguridad?

Ya tenemos un proyecto que nos están ayudando a elaborar expertos, en su momento abundaremos un poco más, pero en materia de seguridad estamos rodeándonos de quienes mejor conocen el tema de seguridad en el Estado, tenemos el plan de utilizar tecnología como cámaras, arcos, botones de pánico.

Seguir coordinándonos con las autoridades federales, que sigan llegando elementos de la Guardia Nacional, es importante para fortalecer a nuestras corporaciones, y a las policías municipales que son las primeras en atender una situación de violencia, hay que certificarlas, capacitarlas, mejorarles sus prestaciones, todo lo que conlleva.

Fortalecer al Poder Judicial, es el Poder encargado de administrar e impartir justicia, y la gran mayoría de los delitos en nuestro País no son judicializados, si logramos que lo sean, vamos a lograr una reducción en la violencia, el 80% de los delitos en nuestro estado, lo comete el 20% de los delincuentes, si logramos condenarlos, podríamos disminuir el 80% de delitos.

Debemos apoyar al Poder Judicial para crear juzgados penales, particularmente en Tijuana donde hace varios años separó el presupuesto y dejaron formarse, también civiles, laborales, los centros de convivencia familiar, en materia de justicia en Baja California todavía tenemos un rezago y esa parte impacta en seguridad, por eso estoy convencida de fortalecer al Poder Judicial.

¿Quién será el Fiscal?

Ya hay un fiscal que es de cinco años, la fiscalía es un órgano autónomo, independiente, y nosotros vamos a respetar esa parte, continuará conforme a lo establecido en la Ley.

¿Cómo será su relación con los alcaldes?

Será muy buena la relación con los alcaldes, habrá mucha coordinación con los cinco Ayuntamientos, muchas de las necesidades y demandas de la población tienen que ver con servicios públicos de orden municipal, ya fui presidenta y sé de la importancia de la buena relación con el ejecutivo estatal, contarán con todo mi apoyo, para brindar mejores servicios.

¿Cuál fue y será el papel de su esposo Carlos Torres?

Es el papel de un esposo, un gran esposo, que alimenta mis sueños, que está conmigo en las buenas y no tan buenas, sin duda juega un papel importante, las parejas suman a nuestras vidas, y Carlos es un hombre que le suma mucho a mi vida, que cortó sus alas para que yo volara muy alto, a veces pienso que tengo un esposo que comparte mis sueños, me ha apoyado en mis decisiones, otros se sentirían celosos del rol que tengo en la vida pública, Carlos decidió separarse de la política para que yo continuará construyendo mis sueños, respeta mi ideologías, y apoya los anhelos que tengo para Baja California.

¿Sería presidente del DIF?

¡Ayy pues ya veremos!, no lo hemos platicado, fíjate que hasta el momento no lo hemos platicado, pero yo creo que sin duda, Carlos haría un gran papel en el DIF Estatal, en la presidencia, pero todavía no lo hemos platicado, ya veremos si él quisiera, creo que para él sería un gran honor apoyar, pero él tiene tiempo separado del servicio público, apoyó en el Centro Histórico de Mexicali, pero de manera externa.

¿Cuál sería su primera iniciativa enviada al Congreso?

Seguramente la reingeniería presupuestal del Estado, también para inhabilitar de por vida a los corruptos, es una iniciativa que hemos nosotros, considerado para que no regresen nunca más al servicio público y lo que requiera para el bienestar.

¿Estará a favor de los matrimonios y adopciones homoparentales?

Nosotros estaremos a favor de la Ley, siempre a favor de la Ley, lo que establezca, eso vamos a aplicar.

¿A favor de la ley mandatada por la Suprema Corte de Justicia?

Por supuesto que estamos a favor de armonizar lo que señala la Ley y se cumpla con el Estado.

¿Habló con el gobernador?

Ya, me felicitó, los siguientes días estaremos arrancando con el proceso de transición.

¿Cómo será su relación con los empresarios?

Muy buena, como siempre ha sido, durante la campaña tuvimos acercamiento con varias cámaras, habrá un acercamiento con quienes quieren un beneficio para el pueblo de Baja California, buscaremos las coincidencias con todas y con todos.

¿Qué le diría a sus contrincantes?

Yo la verdad nunca me metí en señalamientos, ni dimes, ni diretes, y así vamos a seguir, soy una mujer enfocada en sus objetivos, no en distraerme en ataques señalamientos y demás, les diría que los felicito por haber contendido, es un honor participar y construir por el bienestar.