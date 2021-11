Difieren gobernadora y alcaldesa de Tijuana por Secretaría de Seguridad

Posturas encontradas son las que tienen la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la alcaldesa de Tijuana Monserrat Caballero Ramírez, ante la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente aprobada por el Congreso del Estado.

La diferencia de opinión salió a relucir de nueva cuenta este jueves en Mexicali, donde Ávila Olmeda se encontraba realizando un evento en honor al Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer y Caballero Ramírez acudió a comparecer ante el Congreso.

Al ser cuestionada sobre el tema, la gobernadora de Baja California pidió a los ediles adquirir una “actitud responsable” acerca del tema, y señaló que respetará la decisión de los cabildos municipales.

“Vamos a seguir esperando la postura de los presidentes municipales que restan, de los cabildos restantes” indicó “sabemos que hay claras condiciones para que se apruebe, pero bueno ya dependerá también de los regidores, de los síndicos, su responsabilidad con la ciudadanía”

Sobre las expresiones que ha tenido la presidenta municipal de Tijuana en contra de la Secretaría, Ávila Olmeda aseguró que esta nueva dependencia no es “a modo” ni un proyecto personal, y la invitó a analizar su voto.

“Yo la invito a reflexionar, analizar el tema, a darnos cuenta de que los carros tienen reversa y que cuando algo no funciona pues podemos rectificar y podemos mejorar, sobre todo cuando se trata de temas de seguridad” señaló.

Por su parte, Caballero Ramírez dijo respetar la política de la gobernadora de Baja California, sin embargo se mantuvo firme en su opinión contra la vuelta de la Secretaría de Seguridad.

Argumentó además que el tema no ha sido analizado al interior del Cabildo de Tijuana, pues asegura que ni siquiera le ha llegado la iniciativa.

“Yo no creo que esto sea algo que le beneficie, porque la realidad es que Tijuana tiene mucho tiempo teniendo números negros” afirmó “debemos darle oportunidad a un sistema y no regresar al mismo, porque que caso tendría un sistema que ya probamos y que fue fallido”

La presidenta municipal aseguró que los habitantes de Tijuana están en contra de lo que ella considera sería la vuelta de la Policía Estatal Preventiva (PEP), de la cual recuerda tuvo múltiples denuncias por irregularidades e ilegalidades.

También negó que su rechazo a la iniciativa tenga algo que ver con su relación con el ex-gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como se ha comentado en algunas ocasiones.

“Aplico y comulgo con el respeto a las entidades, no me tienen que recordar a Tijuana, porque yo vivo en Tijuana, y no es lo mismo vivir en Tijuana que en Mexicali, pero yo respeto a nuestra gobernadora, que tiene que manejar todo Baja California” enfatizó.