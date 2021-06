Destacan empresas de Sonora en ranking de Great Place to Work

Ciudad de México.- Empresas que operan en Sonora de diversos sectores destacan en el selecto ranking de los lugares excelentes de trabajo en el Noroeste de México que realiza la firma Great Place To Work México (GPTW).

Great Place To Work México publicó los listados de los Mejores Lugares para Trabajar en la región Noroeste, conformada por Sonora, Sinaloa, Baja California y Chihuahua, y los cuales se clasifican en Tiempos de reto y For All.

Las empresas que están en los primeros lugares por ser considerados los mejores lugares para trabajar en Tiempos de Reto en la región Noroeste son: Grupo Ruba, GCC y Grupo S-Mart, que tienen más de 500 colaboradores.

También están Arkusnexus, Molimex, S.A. de C.V. y Encora México, que tienen hasta 500 colaboradores. Con menos de 50 colaboradores están Crowe, Grupo Tecnológico Didcom, S.A. de C.V., y Spark Technologies.

En la categoría de mejores lugares para trabajar For All están: Grupo Ruba, GCC y Agnico Eagle México, que registran más de 500 colaboradores. Encora México, Fiasa y Arkusnexus, que tienen hasta 500 colaboradores; y con menos de 50 colaboradores están Spark Technologies, Crowe y Grupo Tecnológico Didcom, S.A. de C.V.

Un momento histórico

La pandemia de Covid-19 destacó lo importante que es para las organizaciones establecer excelentes lugares de trabajo. La confianza, el cuidado y la agilidad son clave para que las organizaciones, su gente y sus comunidades superen periodos de gran estrés económico y personal, afirmó Alma Rosa García Puig, CEO de Great Place to Work México.

La publicación del ranking se produce en medio de la crisis por Covid-19, que ha trastocado la vida diaria y las operaciones comerciales en toda la región.

Las 48 organizaciones del ranking lideran el camino en medio de la pandemia, demostrando interés por sus colaboradores, sus clientes y sus comunidades durante este momento difícil.

A diferencia de 2020, este año la premiación fue por partida doble. Se reconoció a las organizaciones que con diversas prácticas hicieron la diferencia en sus colaboradores durante la pandemia con el listado de Los Mejores Lugares para Trabajar en Tiempos de Reto y también bajo el esquema For All.

Organizaciones de sectores de atención de la salud, biotecnología y productos farmacéuticos, tecnologías de la información, construcción, educación, producción e incluso minería y agricultura, reconocen y fomentan la vinculación personal y laboral porque mejoran los niveles de confianza de los colaboradores.

Logros en el Noroeste

En el Noroeste, durante la pandemia el 100% de las organizaciones conservó, aun en la distancia, la costumbre de celebrar Año Nuevo y Navidad; además, el 89% estableció convenios corporativos de salud para beneficio de los colaboradores y otorgó un seguro de gastos médicos financiado por la propia empresa.

La ventaja competitiva que distingue a la comunidad de organizaciones reconocidas en los rankings regionales de GPTW se sustenta en una cultura y liderazgos que les permiten flexibilizarse lo suficiente para mantener el empleo, la continuidad de operaciones y los resultados del negocio, así como ser parte fundamental del crecimiento económico del País.

La investigación global de Great Place to Work muestra que la cultura de alta confianza es la característica definitoria de Los Mejores Lugares para Trabajar, y que existen algunas mediciones regionales destacables.

Las organizaciones del Noroeste se distinguen por la integración entre líderes y colaboradores, el 91% de estos considera que los directivos representan los valores, conductas y la mejor versión de la organización; y que dirigen el negocio de una manera honesta y ética.

Además, el 93% asegura sentirse bien por la forma en que todos contribuyen a la sociedad.

Unen su liderazgo

Grupo Healy ha hecho una alianza estratégica para ser partner media y difundir los contenidos de lo más destacado de las organizaciones del Noroeste y del País con una iniciativa que próximamente generará contenidos de alto interés para las audiencias de la región de Sonora y Baja California.