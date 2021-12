Desplaza Covid-19 atención del VIH

Las atenciones y campañas de prevención para prevenir el contagio del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) han sido desplazadas por los esfuerzos para contrarrestar la pandemia por el virus SARS-CoV-2 desde hace casi dos años.

Esta es la experiencia que ha encontrado el doctor Enrique Gómez Bastidas, coordinador del Programa Amigo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que durante la pandemia ha continuado el tratamiento de varios pacientes con VIH positivo dando atención en línea y redes sociales.

“Yo he visto aquí con mis pacientes que todos no pueden ir a las instituciones porque todo es Covid, entonces es más complicada la atención, o no quieren ir porque tienen temor a poder adquirir la infección” comentó “si no se ha detenido, ha estado más lento”.

Debido al enfoque que se ha dado a combatir la Covid-19, recuerda el médico, sus pacientes han tenido hasta seis meses de espera entre sus revisiones médicas, cuando antes se hacían cada mes o cada tres meses.

Asimismo, el temor de algunos pacientes a contagiarse del nuevo virus hizo que evitaran o dudaran en acudir a recibir la atención médica o a recoger su medicamento.

Sin embargo, Gómez Bastidas reconoce que este fenómeno no solo se ha dado con los temas relacionados a VIH o SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), sino con otros padecimientos como diabetes, tuberculosis o hipertensión, aunque ninguna de estas enfermedades ha bajado sus contagios.

“Cuando empiece a abrirse todo pues van a empezar a aparecer pues todos los demás padecimientos que se han dejado de atender” indicó “todo ese tipo de enfermedades que tenemos, que son endémicas aquí, y ahorita todo mundo habla solamente del Covid”.

LOS CASOS EN BC

Datos de la Secretaría de Salud de Baja California parecen coincidir con las observaciones del doctor Gómez Bastidas, al reconocer un total de 521 casos confirmados de VIH en el estado para noviembre de 2021.

En 2020, la Secretaría de Salud reportó 332 casos de VIH positivo en el estado, menos que los 431 casos que se tuvieron en 2019, situación que también se relaciona con la pandemia Covid-19, según mencionó el jefe estatal de Epidemiología, Oscar Efrén Zazueta Fierro.

“El año pasado la gente pues no acudía a consulta” señaló “estaba en refugiada en su casa, entonces observamos una disminución prácticamente en todas las enfermedades, y eso no quiere decir que no haya habido, simplemente pues no estaban diagnosticadas”.

Hasta noviembre del 2021 se han reportado 196 personas fallecidas por SIDA en Baja California, una tasa de 4.3 muertes por cada 100 mil habitantes, por encima de la tasa nacional de 4 muertes por 100 mil habitantes.

TRANSMISIÓN VERTICAL

Una de las preocupaciones más importantes para el sector salud durante este último año y medio, señala el epidemiólogo, se encuentra en los casos de transmisión vertical del VIH entre madres e hijos.

“Yo diría que es el mayor número de casos que hemos tenido en los últimos cinco casos, cuatro casos de transmisión vertical de VIH de la madre al niño preocupan bastante, esto es consecuencia de un retraso en el diagnóstico de las embarazadas” comentó.

Zazueta Fierro relaciona la situación con la falta de búsqueda de atención durante la pandemia, pues aún si la madre se encuentra infectada con VIH el tratamiento oportuno evitaría que un hijo naciera con la presencia del virus, cosa que no ocurrió en estos casos.

VIH Y COVID-19

A casi 40 años de los primeros casos detectados de VIH en el mundo, recuerda el epidemiólogo, existen muchos avances y tratamientos que permiten a una persona llevar una vida completamente normal.

Si bien la población con VIH positivo es considerada vulnerable al Covid-19, el doctor Gómez Bastidas asegura que comparativos a nivel mundial señalan que la incidencia de la enfermedad en esta población no es diferente a la del resto de las personas.

Incluso, considera la falta de tratamiento mucho más grave en casos de VIH que de Covid, y recomendó a las personas con VIH positivo buscar el apoyo para combatir ambas enfermedades con un profesional de la salud.

“La situación de una persona que vive con VIH yo creo que sobrepasa a cualquier problema con Covid” señaló “el 95% de las personas en el mundo que tiene VIH puede fallecer sin tomar tratamiento, y si no tomas tratamiento para el Covid solamente es el 1%, es muchísima la diferencia, debería tener mayor preocupación”.

Todos los centros de salud pública en Baja California, a excepción de aquellos convertidos a la atención exclusiva de la Covid-19, cuentan con pruebas rápidas de VIH a disposición de quienes acudan a solicitarlas, así como las unidades médico-familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por otra parte, las unidades de salud resguardan los datos personales de aquellas personas que se realizan las pruebas, de manera en que estos resultados no se darán a conocer externamente.