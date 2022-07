Denuncian negligencia en el IMSS Clínica 31

Madres de familia expresan haber vivido meses de terror en el Hospital Gineco-Pediatría con Medicina Familiar del IMSS Clínica 31, quienes ingresaron a sus bebés casi dentro del mismo periodo de abril - mayo del presente año, y que desafortunadamente fallecieron el mes de junio.

A pesar de que las causas por las que los recién nacidos fueron internados en el hospital eran diferentes, Martha Urias y Gisella Garabito aseguran que la causa de muerte tuvo que ver con una bacteria que se propagó en la zona de cuidados intensivos por otro bebe que tenia una infección bacteriana y el cual fue expuesto con los demás niños, en lugar de haber sido resguardado en otro departamento.

Gisella Garabito, llevó a su hijo José Roberto a los 4 días de nacido a las instalaciones del IMSS por problemas gastrointestinales cuya respuesta por parte de la institución era que esto se debía a un supuesto problema de intolerancia a la lactosa.

Sin embargo al ver que no había mejora en su bebe, decidió llevarlo a un hospital privado donde a través de una biopsia determinaron que padecía una extraña enfermedad llamada enfermedad de hirschsprung o también conocida como ‘’mega colon’’, que es la ausencia de células ganglionares en el intestino que hacen la función de que este abra y cierre para que las heces pasen.

Una vez diagnosticada la enfermedad, médicos del hospital privado procedieron a hacerle una intervención quirúrgica por una oclusión intestinal, una vez operado de emergencia se le dieron los cuidados intensivos neonatales correspondientes pero el mismo hospital privado y el cirujano que hizo la intervención recomendó llevarlo de vuelta al IMSS debido a que solo ahí contaban con una nutrición parenteral para el niño.

Pero fue cuando regresó de vuelta al IMSS el 12 de abril que las cosas se complicaron para su hijo, ya que la respuesta del personal es que no contaban con la nutrición que el recién nacido necesitaba sin embargo lograron estabilizar y llevo una recuperación adecuada lo que logro que pudieran darlo de alta el 27 de abril.

Para el 2 de mayo nuevamente el recién nacido tuvo que ser ingresado por seguir presentando vómito verde, por lo que lo tuvieron días en ayuno y volvió a tolerar el alimento y fue dado de alta una vez más a los pocos días.

No obstante en vez de observar mejoras, Gisella declara que para el 12 de mayo su bebe tuvo que ser nuevamente internado por presencia de vómito verde a lo que la respuesta del IMSS fue que esta vez se trataba de una ‘’andancia’’.

Debido a este diagnóstico, la madre de familia indicó que su hijo fue colocado en el departamento de gastrointestinales donde al seguir presentando síntomas el Dr., en turno ordenó una placa para revisar el intestino sin embargo señala que hubo poca agilidad en este proceso y que tuvo que ser una médico pasante quien gestionará el cambio a otro departamento para que pudieran realizarle los estudios.

La desesperación de Gisella la llevó a buscar una solución por su cuenta por lo que acudió con la trabajadora social pero su respuesta fue que solo la podía auxiliar la jefa de pediatría quien en ese momento estaba ausente.

Una vez que demandó la atención comenta que llegó un cirujano quien supone era el cirujano en turno y le explicó que a parte de la enfermedad de su hijo, este ya tenía una deshidratación grave lo que complicaba su mejora.

La madre asegura que tuvo que estar constantemente detrás del personal para que le explicaran la situación de su hijo por que no veía un avance sin embargo nadie le decía nada.

‘’Nunca nadie me dijo la gravedad del asunto, le ponían y ponen medicamento y el niño no tenía respuesta’’ agregó.

Para el 17 de mayo el recién nacido ya se encontraba recuperado de la deshidratación y fue nuevamente alimentado pero fue el 23 de mayo que volvió a ser internado en la clínica 31 del IMSS, esta vez para quedarse.

A esto añadió que el personal del centro se negó al principio a recibirlo por lo que advirtió que pondría una queja y fue nuevamente admitido, esta vez por otra oclusión intestinal.

Para estas fechas la madre ya exigía una solución al ver a su hijo sufrir pero pasaron días y no había resultado, y fue hasta el 9 de junio que fue operado nuevamente, donde le realizaron una inserción larga en el abdomen para ver la causa del problema.

Una vez realizada la cirugía lo pasaron a terapia intensiva, donde asegura estuvo en contacto con un bebe que tenía una bacteria hospitalaria altamente contagiosa y que incluso ya había contagiado a otros menores.

A los días de haber sido intervenido quirúrgicamente, comenzó a presentar aberturas en las heridas ocasionadas por la desnutrición por lo que nuevamente se movió para solicitar la nutrición parenteral al IMSS pero al ver la negativa de otorgar por parte del instituto por supuesta falta de presupuesto, tuvo que ser ella quien contactará a los proveedores para hacer la compra de la nutrición parenteral.

Sin embargo la madre asegura que una vez recibido el tratamiento el bebe José Roberto comenzó a responder al tratamiento de nutrición parental y que incluso los doctores lo determinaron estable pero que de la noche a la mañana el estado de salud de su bebe deterioro si mas por una acidez en la sangre lo que presentó un fallo en los órganos, donde la respuesta por parte de los médicos es que se despidiera de él sin embargo asegura que no le explicaron por qué se dio esta complicación repentina.

Entre lágrimas en los ojos Gisella anunció que su hijo falleció el sábado 18 de junio.

Martha Urias, es otra madre de familia que ingresó a su bebe Teresa de 4 meses pero por problemas en el corazón, la cual necesitaba una cirugía rápidamente la cual se haría en el IMSS de Guadalajara sin embargo ella señala que hubo torpeza y poca agilidad en los trámites y que para cuando pudieron trasladarla a Guadalajara para ser operada, falleció ese mismo día 1ro de junio.

A esto destaca que al final su hija también presentó un problema de acidez en la sangre e inflamación corporal al igual que el bebe José Roberto.

Asegura que la bebe Teresa también estuvo en el mismo periodo de tiempo en el departamento de cuidados intensivos por lo que afirma que posiblemente su hija también agarró esta bacteria que le complicó su condición.

Las madres se cuestionan cómo es que dos niños que ingresaron por enfermedades totalmente distintas, fallecieron con la misma sintomatología y que casualmente también estuvieron en contacto con el recién nacido que estaba infectado.

Las madres de familia ahora se culpan por haber confiado en la institución y se cuestionan de sí de haber tomado una acción diferente los resultados fueran otros sin embargo expresan, ya no hay oportunidad por lo que solo les queda alzar la voz para que otras madres de familia no pasen por lo mismo.

‘’La pérdida de un hijo es el dolor más grande que puede pasar una madre en la vida que no se compara con ninguna otra cosa, no vuelves a ser la misma que no eras antes, que te dejan incompleta destrozada y que de manera tan normal te digan que no tienen los recursos para atenderlos’’ manifestó Gisella.