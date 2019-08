“Del beisbol no se puede vivir siempre”

MEXICALI, Baja California.- Entre los recuerdos de una vida en el campo de béisbol y las ganas de seguir adelante, Francisco Acevedo de 65 años de edad, pasa sus días en el Albergue Peregrino.

Don Francisco comentó que su posición dentro del diamante durante 40 años ha sido el de ampáyer, pero que hoy en día, el cansancio en su cuerpo ya no lo deja estar mucho en el campo a pesar de que el béisbol ha sido su pasión.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

“Le he dedicado mi vida a este deporte, mis ojos han visto pasar a muchos peloteros, pero ahora las cosas cambian y uno ya no puede vivir del béisbol”.

“Por un tiempo viví en Tijuana, tenía mi cuartito dentro de uno de los campos de allá pero ahora ando aquí esperando poder tener una mejor vida”, expresó.

BUSCANDO TRABAJO

Mientras leía el periódico, explicó que actualmente está buscando empleo, pues aunque sigue en la jugada del rey de los deportes, no le deja mucho para vivir.

“Apenas fui a un juego donde pues te pagan 250 pesos por él, y aunque a mi me gusta hacerlo, no me alcanza para vivir”.

“Me gustaría trabajar de lo que fuera, no hay problema con eso, la cuestión es poder ganar un poco más de dinero, pues con este calor uno necesita estar fuerte y bien hidratado”.