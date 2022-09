Deja a su familia en busca de más oportunidades

“Quisiera tener a mis hermanos aquí y poder abrazarlos, pero no, están lejos. La verdad, es muy triste estar separado de ellos ya que, la verdad si quisiera estar con ellos pero la realidad es que, no puedo”, mencionó Antonio.

El 5 de septiembre se festeja en México el día del hermano que hace honor a las relaciones fraternales.

Antonio Esquivel es un migrante de 25 años proveniente de Guatemala que hace 6 meses tomó la decisión de dejar atrás a sus 2 hermanos pequeños y a sus 3 hermanas para buscar una mejor vida lejos de las carencias que padeció en su país natal.

Antonio comenta con un inmenso dolor qué al salir de su hogar sintió una gran tristeza que lo invadió por dentro y se despidió de sus hermanos con un abrazo y lágrimas en los ojos ya que no sabía si los volvería a ver por el camino tan difícil que lo esperaba.

Para él, su sueño es poder cruzar la frontera y trabajar para así poder ayudar a sus hermanos pequeños a que tengan una mejor vida, estudien y salgan delante de la pobreza en la que se encuentran en ese momento.

Cuando salió de su hogar, sus padres y hermanos le pidieron que no se fuera, cuestionaron su decisión y le han pedido que regrese, sin embargo, con determinación en su rostro, Antonio sabe que aunque esté lejos de su familia, regresar no es una opción luego de todo el camino recorrido.

“No hablo con ellos desde hace dos semanas yo tengo que ser muy valiente para hablarles. Siempre el más pequeño me pregunta y me da mucho sentimiento escucharlo, se que es el más chico, y solo dios sabe si nos volveremos a ver”, comentó Antonio Esquivel.

Expresa con profunda tristeza que aquellos que dejan todo atrás para vivir el sueño americano no solo deben cargar con el peso de no ver a su familia, si no que, en el camino pueden ser asaltados y perseguidos por personas que solo buscan quitarles lo poco que tienen.

“Me han pedido que regrese y yo les dije que jamás daré mi brazo a torcer, este es mi propósito, me va a costar pero lo voy a lograr. Gracias a dios siempre hay buenas personas, de hecho en Veracruz nos querían hacer daño pero una señora de un restaurante nos salvó”, mencionó Antonio.

Él sabe que su camino ha sido complicado y por eso con una voz cansada cuenta que en cada situación peligrosa que le ha tocado vivir siempre recuerda la sonrisa de sus hermanos y los abrazos cálidos que le daban sus padres, siendo los recuerdos que lo ayudan a seguir adelante.

Antonio comenta que en este día del hermano los extraña demasiado y es por eso que cumplirá el sueño americano para que no tengan que verse en la necesidad de abandonar su país por falta de oportunidades.