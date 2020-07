Decepción y optimismo ante rechazo a matrimonio igualitario: LGBT

“Estoy muy triste, porque tengo amigos que se nos han muerto, que no pueden reclamar a sus parejas, ¿cuánto más tenemos que soportar?, ¿Cuánta más discriminación?, han pisoteados mis derechos”, reclamó entre lagrimas Vladimir Fernández, del Comité Orgullo Mexicali.

Los semblantes de esperanza se desmoronaron cuando los votos no dieron para aprobar el matrimonio igualitario; la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual (LGBT), manifestó decepción, pero también optimismo para seguir luchando.

Todavía no iniciaba la sesión, y bajaron algunos diputados ante la concentración de la comunidad LGBT, Juan Manuel Molina, y Miriam Cano, emitieron su mensaje de apoyo, sin dar pistas de la falta de consenso que se avecinaba.

Solo la diputada Montserrat Caballero, aseveró que no había garantía de que obtuvieran los 17 votos, ya que el voto de cada legislador, puede cambiar en un último segundo, aun así, los presentes se mostraban confiados en la legislatura.

Comenzó la sesión y atentos observaban los argumentos de los diputados, de pronto un hombre de nombre Alfredo Martínez, se colocó frente a ellos para emitir su postura en contra del matrimonio igualitario.

Molestos se levantaron para señalarle que no bloqueara la visibilidad de la pantalla donde veían la sesión, y comenzaron a gritar al unísono “Va a ser ley”, una y otra vez, hasta que el individuo se retiró.

Foto: Victor Medina

Llegó el momento de la votación, con una gran sonrisa escucharon el dictamen leído por la diputada Caballero, los aplausos y frases de algarabía retumbaban, al escuchar un voto en contra, emitían frases de abucheo.

Con 15 votos a favor, siete abstenciones y dos en contra, las expectativas de que ese 16 de julio, Baja California permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, se cayeron, algunos reaccionaron con tristeza, otros con optimismo.

Fernando Urias declaró que al Congreso del Estado tiene una doble moral, ya que no le importa la instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien no existe el derecho al matrimonio igualitario, si tienen derecho a la no discriminación.

“A la comunidad LGBT, no se desanimen, estamos promoviendo los amparos desde la asociación, no pasa nada, se va a regresar a la comisión y no se va a desechar, la abstención es una falta de postura, si son diputados deben de saber si está bien o mal”, declaró Urias.

Jonathan López de la Rosa, activista LGBT de Tijuana, indicó que la decisión de rechazo al matrimonio igualitario, es anticonstitucional, porque va en contra del principio de una vida libre de discriminación.

“La impotencia que nos da, es que no quieran reconocer, un derecho universal, no tenemos por qué estar peleándolo, no tenemos por qué estarlo suplicando, todos esos jóvenes son votantes, y vamos a estar en la lucha, espero que todos los jóvenes no voten por esos que se abstuvieron”, comentó Altagracia Tamayo.

“Nosotros vamos a ejercer los procesos en que la ley nos ampara como ciudadanos, entonces esas caras de desilusión, lo que les pido es que lleguen a casa con la frente en alto, y que finalmente lo vamos a lograr, con partido o sin partido, la voz ciudadana se hace escuchar, y nuestro orgullo va a prevalecer, va a ser ley”, declaró Tere Díaz.

“Tenemos una segunda oportunidad, el simple hecho de que nosotros hoy tengamos un debate en el Congreso es una ganancia, antes el PAN la congelaba, este es un avance que hemos logrado, es una lucha y es así, no se gana a la primera, es un cambio de generación”, declaró Jaime Marín, representante del Jardín de las Mariposas.

“Esto se ve muy bien, faltaron solo dos votos, ahorita el ánimo está caído lógicamente, pero esto no acaba, es más sencillo que se apruebe, hay más estrategias, todavía lo que es la declaratoria general de inconstitucionalidad”, declaró el abogado José Luis Márquez Saavedra.

Algunos de los presentes expresaron que buscaran que Morena a nivel nacional, expulse a los diputados que votaron en contra de la agenda política que ha promovido el partido desde las campañas electorales.