Debaten sobre aborto y matrimonio igualitario candidatos a diputados

Contrastaron las posturas en torno a la legislación pendiente sobre la despenalización del aborto, matrimonio igualitario y las identidades de género, durante el debate de los candidatos a la diputación del Distrito IV de Mexicali.

María Elvia Flores Ramos, candidata del Partido de Baja California (PBC), inició su argumentación señalando que tiene en una mano la biblia, y en la otra la Constitución, y que por empatía, está a favor de que se legisle el matrimonio igualitario en la entidad.

“Tengo empatía con ellos, cuando me platican que a la hora de la muerte, los cuerpos no se los pueden entregar, porque no están casados, es muy razonable, que se casen sin necesidad de andarse amparando”, comentó Elvia Flores.

María Cristina Elizabeth Lew Luna, candidata de Movimiento Ciudadano, señaló que el Estado debe apegarse a los derechos humanos y lo firmado tratados y convenios mundiales, declarándose a favor de los matrimonios igualitarios y el reconocimiento de las identidades de género.

María Cruz Becerra, de Fuerza por México, mencionó que nadie, ni nada está por encima de los derechos humanos, y que está a favor de no penalizar el aborto, pero solo en caso de violación, que sea espontáneo, y cuando se ponga en riesgo la integridad de la mujer.

La candidata de Juntos Haremos Historia, Michelle Sánchez Allende, mencionó que el acoso sexual, y las peticiones de soborno sexual, es un tema que se debe visibilizar, y al que se le debe diseñar un protocolo para propiciar su denuncia.

Juan Carlos Mariscal, candidato del PES, se dijo a favor de defender la vida, la familia tradicional, pero como servidor hará lo que la ley le permita hacer.

Tomas Diosdado Castillo, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), mencionó que la ley está marcada, y van a defender el matrimonio entre hombre y mujer, garantizando los derechos de cada individuo.

“Hay mucho que hacer, todo se redondea en la educación, se está abandonando, hay que reeducar, hay que simplificar los procesos para los trámites de las identidades, y permitir que todos puedan decidir antes de ser educados en temas sexuales”, explicó.

Juan Diego Echeverría, candidato de Va por Baja California, se declaró totalmente a favor de la familia entre un hombre y una mujer, como lo dice el artículo 7, para las parejas del mismo sexo, se pueden promover amparos.

En cuanto a su postura sobre el aborto, se declaró a favor de la vida desde su concepción hasta que muere naturalmente.