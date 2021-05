Debaten candidatos a la alcaldía sobre seguridad, corrupción y transparencia

Con la presencia de sólo seis de los 10 candidatos a la presidencia municipal de Mexicali se llevó a cabo el segundo y último debate oficial realizado por el Instituto Estatal Electoral (Ieebc), el cual se enfocó en temas de seguridad, combate a la corrupción, transparencia y procuración de justicia.

Los participantes del ejercicio fueron Jorge Eugenio Núñez Lozano del Partido de Baja California (PBC), Jaime Dávila Galván de Movimiento Ciudadano, Eva María Vázquez Hernández de la alianza Va por Baja California (PRI, PAN, PRD), Rosa Icela López Cárdenas del Partido del Trabajo (PT), Carmen Salazar Osorio de Encuentro Solidario (PES) y el independiente Marco Antonio Vizcarra Calderón.

Por su parte Norma Bustamante Martínez de Morena, Rosa Icela Aguilar del Partido Verde Ecologista (PVEM), Yolanda Padilla de Redes Sociales Progresistas (RSP) y Xavier Rivas Martínez de Fuerza por México estuvieron ausentes.

Durante la primera parte del debate Jorge Núñez aseguró que en caso de obtener la presidencia municipal socializará la elección de su gabinete y mantendrá un “gobierno abierto”, mientras Marco Vizcarra propuso la creación del programa “policía amigo” para unir a la comunidad con la corporación.

Jaime Dávila habló de la creación de 40 centros de arte y cultura, lo que afirma costaría entre 7 y 8 millones de pesos, mientras que la candidata Eva María Vázquez propuso la rehabilitación de espacios públicos y el fortalecimiento del programa DARE y DARE para padres.

Rosa Icela López resaltó la necesidad mayor transparencia en los procesos de la Sindicatura Municipal, la cual afirma carece indicadores para dar seguimiento a las denuncias contra policías, y Carmen Salazar se mostró en contra del cobro a centros deportivos.

En el segundo segmento, se cuestionó a los candidatos sobre la conformación de su equipo de trabajo y si elegirían a funcionarios de anteriores administraciones, a lo que Jorge Núñez afirmó que apostará por funcionarios ciudadanos y la profesionalización de la burocracia.

Por su parte Marco Vizcarra y Rosa Icela López abogaron por integrar a sus equipos a personas que ya formen parte de la administración y cuenten con algún tipo de especialización, mientras Jaime Dávila propuso apoyarse de asociaciones civiles y colegios para elegir a su equipo.

Vizcarra además propuso donar el 100% de su salario, algo que fue criticado por la mayoría de sus contrincantes, que lo consideraron una propuesta “demagógica” y que debería ser una decisión privada.

Carmen Salazar enfatizó que de obtener la presidencia municipal sumaría a su equipo a personas que no hayan participado antes en la administración municipal, y para Eva María Vázquez, lo más importante es que las personas que se sumen reúnan el perfil y tengan una “vocación de servicio”.

En la segunda parte del debate se presentaron videos de ciudadanos haciendo preguntas a los candidatos, la mayoría de ellas enfocadas en temas de corrupción y la situación de la Policía Municipal de Mexicali.

A estas preguntas Marco Vizcarra se comprometió a reforzar la Sindicatura Municipal para que no actúe con algún compromiso político, mientras que Jaime Dávila propuso el colocar cámaras de video en los uniformes policiales.

Eva María Vázquez ofreció una política con “estricto apego” al Sistema Estatal Anticorrupción y Rosa Icela López propuso buscar mayor vinculación de la policía con los ciudadanos.

Carmen Salazar señaló la dignificación del trabajo policial y auditorias constantes como propuesta para eliminar la corrupción, y Jorge Núñez habló de capacitaciones y la integración de más mujeres a la corporación para dar más seguridad a las mujeres mexicalenses.

La última parte del debate se enfocó en la ejecución de obras municipales y cómo evitar que estas se lleven a cabo con materiales de mala calidad, en donde todos los candidatos se manifestaron a favor de transparentar los procesos de licitación.

Marco Vizcarra propuso además la creación de una plataforma para dar seguimiento a las obras, mientras que Jaime Dávila dijo que pedirá a las empresas cumplir con ciertos requisitos, como garantizar el mantenimiento, para poder obtener la obra.

Jorge Núñez propuso dar a conocer los costos de cada área para que la ciudadanía pueda identificar donde hay gastos excesivos, y Rosa Icela López reclamó que de haber realizado su función en administraciones pasadas, las obras municipales no estarían en mal estado.

Eva María Vázquez aseguró que se dejará de utilizar de forma “indebida” la figura de la adjudicación directa, para que los procesos sean de acuerdo a la ley, y Carmen Salazar propuso que las obras se hagan a la par en distintos puntos de la ciudad, para acelerar la recuperación de las calles.

Preguntas de Sí o No



Marco Vizcarra: Patrullas: ¿Rentadas o compradas?

Renta no, porque sale más caro a la larga.

Jaime Dávila: Cobros en unidades deportivas

Si, porque se necesita el mantenimiento. El verdadero problema es el exceso de personal.

Eva María Vázquez: Capacitación constante a policías y funcionarios.

Sí, pero con respeto a sus derechos humanos.

Rosa Icela López: ¿Cambiaría el reglamento interno de la policía?

Cambiaría la normatividad.

Carmen Salazar: ¿Tecnología antes de capacitación a elementos policiacos?

No, porque es importante capacitar a elementos en base a las leyes.

Jorge Núñez: ¿Partida Social para el Síndico Procurador?

Claro que no, es vergonzoso que se entregue esta partida y vergonzoso que él lo haya solicitado.