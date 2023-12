Dan impulso a Nearshoring

Mexicali, B.C.- Debido al impulso que le dio al nearshoring a lo largo de este año, el trabajo para disminuir los niveles de informalidad, así como la constante búsqueda en cómo ser un sector atractivo para el talento humano, es Joaquín Jiménez Arriaga, presidente de Index, reconocido como ‘’Personaje del año 2023’’ por La Crónica.

Jiménez Arriaga tomó protesta como presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en el 2021, año cuando se registraban los picos más altos de la pandemia, por lo que los inicios de su gestión estuvo lleno bastantes retos.

La primera tarea fue lograr volver a la normalidad, sobre todo en cuanto a su personal, ya que llegaron a tener datos de hasta un 60% de informalidad, la cual hoy en día está entre el 35% y 40%, pasando de tener 67 mil trabajadores, hasta los 95 mil a la fecha.

Para el líder de la industria de exportación, gran parte del trabajo realizado dentro de la cámara, se ha logrado gracias al equipo que se ha hecho con las otras cámaras empresariales así como el trabajo en conjunto con el personal de Index, desde consejos, comités y sus colaboradores.

“Cuando inicié me acuerdo que uno de mis lemas fue el trabajo en colaboración y yo decía que éramos como un reloj suizo, si un engranaje no se mueve, los demás engranajes no funcionan y entonces el reloj se para”.