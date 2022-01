Dan esperanza y alegría a niño con parálisis

“Cuando nació mi hijo, ninguno de los doctores me daba esperanzas, me dejaron sola, me decían que en cualquier momento se me iba a ir”, recuerda Paola sobre el nacimiento de Ángel, su hijo, quien pronto cumplirá 10 años de edad.

Con parálisis cerebral y una falla renal, Ángel ha pasado sus primeros años en incontables visitas al doctor, con terapistas, cirugías y un sinfín de sesiones para llevar su vida minimizando los riesgos que su condición médica la ha impuesto.

Hace poco, un terapista le aconsejó conseguir un bipedestador para tratar su luxación de cadera, a ayudarle a no estar tanto tiempo postrado en cama e incluso ayudarle con su columna y evitarle problemas intestinales.

Paola Martínez buscó por internet y solamente encontró en el interior de la república, con precios que iban hasta los 50 mil pesos y con materiales que sabía que no le aguantarían por mucho tiempo.

A través de una publicación de LA CRÓNICA, se enteró de la entrega de un bipedestador fabricado por Mexicali Zona Azul, y así se puso en contacto con Luis Peralta, con quien acordó la creación de uno muy especial para Ángel.

Además de ser terapéutico, también buscaron añadir un enfoque lúdico en el bipedestador, por lo que lo fabricaron con la temática de Batman, el superhéroe favorito de Ángel, para que el subir al aparato fuera más divertido.

Ángel nació prematuro, de 34 semanas, y además de la parálisis cerebral y la falla renal, cuenta con otras condiciones médicas. Aún así, señala Paola, es un niño muy inteligente, cuyo principal obstáculo al día de hoy, ha sido motriz, pues en otros aspectos de salud ha mejorado mucho.

El bipedestador personalizado de Batman le ayudará con el problema motriz, la postración y a poder estar en otras áreas de su casa que no sea una cama, vera el mundo que le rodea desde otra perspectiva.

Luis Peralta, fundador de Mexicali Zona Azul, dijo que el bipedestador se fabricó con especificaciones de fisioterapeutas y con apoyo de ingenieros, el cual se volvió realidad en el taller de la asociación.

La entrega del bipedestador se realizó en compañía del superhéroe favorito de Ángel y Peralta, el fabricante, quien puso a disposición de las personas interesadas en el proyecto, el número de teléfono 686 1728957, para ponerse a disposición de personas que requieran de uno de estos aparatos y ver la manera de fabricarlo a su medida.