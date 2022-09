Dale oportunidad a un animal adulto

La decisión de adoptar puede darle un giro maravilloso no solamente a tu vida, sino a la de un animal rescatado que tendrá finalmente la oportunidad de tener un hogar, ahora que, si eliges uno adulto, puede ser que tú seas su última oportunidad de conocer el cariño y amor de un hogar permanente.

Las personas se sienten fácilmente atraídas por los adorables y juguetones cachorros, olvidando que elegir un animal adulto tiene también muchas ventajas:

• Cuando adoptas un perro o gato adulto, tienes la ventaja de conocer su carácter, el cual en la mayoría de los casos se encuentra ya definido, así que quien cuida de él puede darte santo y seña respecto a lo que le gusta y lo que no. Por supuesto que al cambiar de hogar y de compañeros caninos, felinos y/o humanos hay comportamientos que pueden modificarse, pero tienes más certeza que cuando adquieres un cachorro.

• Al adoptar un cachorro – sobre todo si no es de raza – no hay manera de conocer con exactitud el tamaño que alcanzará cuando llegue a adulto, así que cuando optas por uno maduro, ya puedes conocer su tamaño definitivo (aunque hay algunos que siguen creciendo… ¡pero a los lados!)

• A di ferencia de la creencia popular, un gato o sobretodo un perro adulto sí aprende trucos nuevos, incluso son más fáciles de adiestrar, pues se concentran mejor, ya que son más tranquilos que los jóvenes.

• Los animales adultos son más higiénicos que un cachorro – de inicio no van al baño tantas veces – pues aprenden fácilmente a hacer las necesidades en el lugar correcto una vez que se lo hayas explicado.

• Se puede decir que los animales adultos son más independientes que los cachorros, puesto que estos últimos resultan más demandantes.

• En general los perros y gatos adultos son más relajados y no tienen problemas con respecto a la autoridad, ya que tienen mayor facilidad para entender quién es el que manda en la casa.

• Con un animal adulto, te ahorrarás los destrozos lógicos producidos por la curiosidad y energía característicos de casi cualquier cachorro; así como zapatos y muebles mordidos por la casa, entre muchas otras cosas.

• Un perro adulto además de fiel es una excelente “alarma” que brinda a la familia un sentimiento de seguridad.

• Todos los perros se caracterizan por ser leales, agradecidos y cariñosos, sin embargo, al adoptar un perro adulto le estás brindando la gran oportunidad de pasar el resto de su vida en familia.

Ellos lo saben y lo valoran aún más. Adoptar en Gente por los Animales, A.C. te brinda la seguridad de que el perro y/o gato se encuentra al corriente de sus vacunas múltiples y antirrábicas, está esterilizado y desparasitado.

Además, debido a la convivencia que se tiene con los animales que forman parte del programa de adopción, con todo gusto podemos orientarte sobre el candidato más óptimo en función de tu espacio, los integrantes de tu hogar y sus edades, los habitantes caninos o de otras especies, entre otros factores; todos muy importantes para que la relación con tu nuevo animal de compañía sea armoniosa. ¡Súmate a la causa! Si ya tomaste la decisión de adoptar, elige un adulto y comienza tu proceso de adopción.

¿Sabías que... …los perros con los debidos cuidados pueden vivir hasta un promedio de 15 años mientras que los gatos oscila entre 16 a 20 años?

Casos de éxito

Catrín es un perro de más de 8 años de edad que el 30 de agosto de 2022 se jubiló del Ejército Mexicano después de varios meses de un procedimiento administrativo para que esto fuera posible. Por fortuna, su manejador pudo y quiso conservarlo, así que le fue entregado en donación para que pueda acompañar a su familia el resto de su vida.

Contáctanos

Todos estos animales están en busca de una familia responsable que les proporcione los cuidados y la atención que requieren. Ya fueron desparasitados, vacunados y esterilizados. Puedes ver sus videos en www.youtube.com/ genteporlosanimales. Si te interesa adoptar a alguno, envía tu nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico a través de la página: www.facebook.com/genteporlosanimales o a genteporlosanimales@gmail.com.

En adopción...

Perla (6), 2 años y talla pequeña.

Fui rescatada de una iglesia con el propósito de buscar a mi familia; cuando lograron contactarla, estos ya no quisieron hacerse cargo de mí, así que fui resguardada. Semanas después salí con la sorpresa de que estaba embarazada y ahora mis cachorros también están listos para ser adoptados. Con las personas socializo sin problema con adultos, niños y adultos mayores por igual. Disfruto dormir junto a mi cuidador y relajarnos viendo la televisión.

Tuxedo, 1 año.

Llegué de la calle a una casa mientras todavía estaba lactando. Las personas del lugar comenzaron a darme comida y agua, pero no me atraparon con el propósito de que pudiera regresar con mis cachorros. Por si esto fuera poco, buscaron a mis gatitos en las casas vecinas, sin éxito. Mientras tanto, yo comencé a quedarme cada vez más tiempo en mi nuevo hogar (temporal), así que me permitieron quedarme en el interior.

Tigger 2 meses de edad.

Mi mamá era una gatita de la calle que llegó a parir al patio de una casa. Mientras las personas del lugar veían como acomodar con buenas familias a sus cachorros, recibieron la noticia de que mi mamá había fallecido; así que no dudaron en resguardarnos y ayudarnos a encontrar un buen hogar. Soy un gatito muy amoroso y juguetón, casi casi idéntico a mi hermano Arlo (pero más guapo). Me encanta jugar a las luchas con mis hermanos, comer croquetas y tomar mucha agua.