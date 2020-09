Da a conocer Cobach resultados preliminares para alumnos de nuevo ingreso

MEXICALI, B.C.- El Colegio de Bachilleres de Baja California (CoBach BC) dio a conocer los resultados preliminares del proceso de evaluación de nuevo ingreso para mantener informada a la comunidad estudiantil sobre el estado del trámite de admisión, así como de los espacios disponibles en los planteles educativos.

El resultado actual que se tiene del proceso de evaluación diagnóstica de los jóvenes aspirantes a ingresar a CoBachBC, de acuerdo con la información proporcionada por el titular del Departamento de Registro y Control Escolar de la institución, Neffi Danilo Hernández Padilla, señala lo siguiente:

- Se aplicaron 14 mil 500 exámenes de evaluación diagnóstica.

- A la fecha ya se han aceptado en los múltiples planteles a un aproximado de 13 mil 900 estudiantes.

- Alrededor de 500 aspirantes fueron rechazados.

- El municipio de Tijuana está cubierto al 100 por ciento la capacidad de sus planteles.

- Donde se cuenta con espacios disponibles es en los planteles, Lic. Alonso Lujambio en la ciudad de Tecate; Plantel Mexicali, Lic. Héctor Terán Terán, y Miguel Hidalgo y Costilla en la capital; y el plantel Profr. Arturo David Velázquez R. en la ciudad de Ensenada.

- Se cuentan con 1 mil 400 espacios disponibles de nuevo ingreso en los municipios, excepto Tijuana.

Cabe destacar que en este ciclo escolar, se laboró en adecuar las condiciones para aumentar la capacidad instalada de nuevo ingreso a 15 mil 600 alumnos, por lo cual, el Colegio de Bachilleres hace una atenta invitación a los padres de familia y a aquellos jóvenes que no hayan quedado en el plantel de su elección, o bien no hayan realizado el proceso, se acerquen a los planteles u oficinas de la institución, donde serán atendidos para brindarles opciones y no queden sin la oportunidad de estudiar.