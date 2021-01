DIF analizan si trabajo infantil fue por explotación o sobrevivencia

MEXICALI, B.C.- El caso de los doce niños que fueron resguardados por el DIF Estatal, es analizado con el fin de determinar si encuadra en el delito de explotación infantil, o se trata de una situación de sobrevivencia.

La presidenta del DIF Estatal, Blanca Fabela Dávalos, explicó que el caso está en revisión dentro de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en caso de determinar que se trata de explotación infantil, darán parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Estamos revisando el tema, para ver si hay explotación, o es un tema de mera sobrevivencia en la ciudad, porque ellos no son de aquí, si puede encuadrarse en algún delito, y de ser así dar parte a la Fiscalía”, mencionó.

Tras realizarles exámenes psicológicos y físicos, se determinó que los menores están en buenas condiciones, tanto mentales como en nutrición, hasta el momento, solo dos parejas han acudido a reclamar a sus hijos, hay cuatro más en proceso.

“Los niños ahorita están internos en el albergue, están bien protegidos, se les revisó y los niños no están en un estado de desnutrición, no presentan datos de maltrato infantil, no más un poco o mucho sucios, no en las mejores condiciones de higiene, en términos generales están bien”, declaró.

“Ya se presentaron los papás de los niños, que son los adultos que estaban en ese lugar, dos parejas ya acreditaron el parentesco con los niños, estamos en espera de otros cuatro, de los doce”, declaró la presidenta del DIF.

La representante del DIF, explicó que hay probabilidad de que los menores sean reintegrados con sus padres, para ello deben revisar la documentación y constatar que no represente un riesgo para los menores.

“Lo más probable es que ya que terminemos de revisar toda la documentación y establecer los procedimientos legales, vamos a ver si son favorables para reintegrarlos”, informó la representante de la dependencia estatal.

La presidenta Fabela, comentó que los papás que han acudido a reclamar a sus hijos, les manifestaron que tenían la intención de regresar a su sitio de origen, que es San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas.

“Si es necesario, si no cuentan con el recurso, seguramente los apoyaremos para que puedan retornar para que estén unidas las familias”, declaró la presidenta Fabela.

Los oriundos de Chiapas, comentaron que todos los niños son parientes entre sí, el DIF está esperando la documentación que lo acredite, o se presenten sus progenitores, por lo pronto solo se estaría contemplando reintegrar a los niños que sean reclamados por sus papás.