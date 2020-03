Cumple el sueño de actuar

Su gusto por la danza la llevó a descubrir que una de sus principales pasiones es la actuación y desde que inició su carrera en San Luis Potosí, la actriz Lorena Graniewicz ha logrado cumplir su sueño.

Aunque en estos tiempos de cuarentena la actriz se ha mantenido tomando las precauciones necesarias, habló para este Grupo Editorial sobre su participación en la novela ‘Como tú no hay 2’ al lado de Adrián Uribe.

Lorena, también expresó que su perspectiva frente a la contingencia sanitaria que se está llevando a cabo en el País, es de empatía.

“Las precauciones necesarias que hay que ir tomando pero sin pánico, tratando de llevarla tranquilo, yo creo que la tranquilidad es lo principal. “En lo que yo veo a nivel fuerza de todos, es empatía, veo un poquito que todos los que estamos tomando esta situación de una forma muy personal y dejando que lo que le sirve a cada uno es válido”, compartió.

PERSONIFICA AL EMPODERAMIENTO

En la telenovela de comedia, Lorena interpreta a Renata Cortés, una mujer que toma las riendas de su vida y se refugia en el boxeo, el cuál utiliza para tener herramientas de defensa, es el segundo personaje que representa el poder femenino y le llena de orgullo.

“Siempre me gusta aclarar que no es un tema feminista, porque no está peleado con el género masculino simplemente es un empoderamiento de tener una postura valida y un respeto a la mujer, no que esté peleado con el género masculino” “Soy una chica que también es un poco rebelde y ruda, que se da a respetar a ella misma y que va por la línea de la verdad, pero también tiene sentimientos y es una mujer que le gusta que le respeten y le gusta respetar a los demás.

“Me gusta hacer este tipo de personajes pero no para entrar en una polarización de hombre y mujer, o de mujeres que podemos solas, o sea sí pero no están peleados”, concluyó.

‘Como tu no hay dos’ se transmite todos los días por Las Estrellas a las 8:30 de la noche, donde ‘Renata’ es hermana de los protagonistas, sin que ella lo sepa.