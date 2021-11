Crece un 8% el número de personas ocupadas en Baja California

Una variación del 8% anual fue lo que se reportó en el número de personas ocupadas (que tienen un empleo) en Baja California durante los meses de julio, agosto y septiembre, según resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Datos compartidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que durante el tercer trimestre del año 1 millón 813 mil 625 personas son población económicamente activa: mayores de 15 años que buscan o tienen trabajo.

Entre estos hay 1 millón 761 mil 401 bajacalifornianos que sí tienen trabajo, por lo que forman parte de la “población ocupada”, 130 mil 126 personas más que en el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, el número de aquellos que dijeron tener un empleo formal aumentó en un 6.1% a comparación del 2020, y las personas ocupadas en trabajos informales se incrementaron en un 11.2%.

De cada 100 personas con empleo en el estado 37 trabajan en una microempresa, 23 en una empresa grande, 19 en una empresa pequeña, 10 en una empresa mediana y tres en alguna dependencia de gobierno.

A comparación del año pasado, el número de personas que emplean las grandes empresas creció en un 20.9%, el de las microempresas en un 10.3% y el de los pequeños negocios en un 1.2%.

Por otra parte, existe un grupo de 52 mil 224 personas que no tiene trabajo pero lo está buscando, un 2.9% de la población económicamente activa, una tasa mayor al del tercer trimestre de 2020 (2.7%) pero menor que el promedio nacional de 4.2%.

Casi la mitad de la población desocupada (46.1%) se encuentra en edades de 25 a 44 años de edad, y el 45.2% son personas con educación media superior y superior.

En Baja California se cuentan además 1 millón 175 mil 14 personas parte de la población no económicamente activa, quienes a pesar de estar en edad de trabajar no lo hacen, ya sea porque se dedican a estudiar, al hogar, son jubilados o pensionados o tienen una incapacidad que no se los permite.