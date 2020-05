Crean y donan sujetadores para los cubrebocas

Entre hilos de estambre de colores y las ganas de apoyar a la causa, es como trabaja Pamela Peralta quien desde su taller, diseña sujetadores para los cubrebocas en esta contingencia por el Covid-19.

Pamela expresó que la función que tienen estos extensibles, es que el resorte del cubrebocas no lastime las orejas de quien lo usa, haciendo más cómoda su portabilidad.

INICIATIVA

La fundadora de “Nuditos Mexicali”, empresa dedicada a la elaboración de figuras tejidas a mano con presencia a nivel nacional, expuso que la idea de hacer estos sujetadores fue al verlo en una publicación de internet.

Expresó que con su experiencia, vio la facilidad con la que podían realizarse dichos extensibles, por lo que se dio a la tarea de tejerlos. “Yo vi que hicieron unos de tela, y pues dije si se pueden hacer de tela, también pueden ser de tejido, por lo que me animé a realizarlos”. “Haciendo que durante estas semanas se hayan podido donar más de mil sujetadores a todas las clínicas de Mexicali”. “Sumado a que ya les donamos a policias, a los militares de calle 11, dándoles paquetes de 100 o 50 sujetadores para que puedan repartirse entre ellos”.

SUMANDO APOYO

Pamela indicó que este trabajo no lo ha hecho sola, pues más tejedoras se unieron a la causa, haciendo que su elaboración fuera más rápida.

“Más tejedoras se unieron y eso estuvo muy padre, pues indica que más manos quieran sumarse y me dijeron yo te ayudo”.

“Así que al final fuimos como 10 personas las que estuvimos trabajando, entre todas se les pegaron los botones, haciendo que esto se hiciera más grande”, mencionó.

AGRADECIMIENTOS DE MÉDICOS

Pamela expuso que su primera entrega fue a unos enfermeros a través del cerco de su casa, los cuales se mostraron agradecidos por el noble gesto.

Indicó que los enfermeros le dijeron que últimamente habían sentido rechazo por parte de la sociedad por la cuestión de estar en contacto con el virus, por lo que los sujetadores fue algo que apreciaron mucho.

“Les puse una etiquetita que decía muchas gracias por cuidarnos y ellos me querían dar dinero por ellos, pero les dijimos que no, que esto era un donativo”.

“Así que pues ellos se fueron contentos y en mi caso me sentí muy orgullosa de mi trabajo, pues nunca creí que mis tejidos iban a ayudar un poco al trabajo de los doctores pues a mí no me cuesta nada hacerlos”, expresó.