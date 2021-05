Covid-19: Refuerzan vigilancia en antros y bares por semáforo naranja

De dos a tres actas se abrieron en contra de bares y antros por no respetar los horarios de cierre mientras Mexicali se mantuvo en semáforo amarillo por Covid-19, señaló el subdirector de Operación y Seguimiento, Ernesto Reséndiz Flores.

El funcionario municipal admitió que durante este periodo algunos establecimientos relajaron sus medidas ante la Covid-19, aunque señala que no se recibieron denuncias significativas.

Con la entrada del semáforo naranja, indicó, se busca reforzar la vigilancia sobre todo en lo que concierne a horarios de cierre, que se mantienen igual que en la coloración anterior y sin autorización para otorgar horas extra.

Los horarios permitidos hasta el momento son hasta las 2:00 am para bares turísticos, 3:00 am para cafés cantantes, 1:00 am para cervecerías artesanales y medianoche para restaurantes.

Si tenemos algún indisciplinado, pero no una cuestión alarmante" indicó "tenemos dos o tres actas que se han levantado, en las que fue por horario"

Según indicó Reséndiz Flores, un acta por cierre fuera de horario podría acarrear una multa de entre 43 y 44 mil pesos para los dueños del establecimiento.

Asimismo, de momento la Secretaría de Salud de Baja California no ha solicitado el cierre o nuevas restricciones para los bares y antros en Mexicali, aunque admitió que en caso de llegar a semáforo rojo si se espera algún cierre.