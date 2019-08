Convención Internacional niega pesca deportiva de totoaba en BC

MEXICALI, Baja California.- El fallo de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites por sus siglas en inglés), falló en contra de la solicitud de Baja California para desregularizar a la totoaba y promocionar su pesca deportiva.

El secretario Matias Arjona Rydalch, lo expuso en su sexto informe ante la Comisión de la Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca en el Poder Legislativo, señalando que México resultó

Arjona precisó que el miércoles pasado, les dieron “palo” para desregular la pesca deportiva, que como Gobierno del Estado, habían sido gestores, no obstante, volverán a solicitarlo replanteando la propuesta.

Cabe precisar que México tiene un acuerdo con Cites, organización que tiene como objetivo velar que el comercio de especies no represente una amenaza para su supervivencia.

“Muy tristemente el miércoles pasado, en Europa, en Ginebra, Suiza, se le dio fallo en contra a México, no se desregula, no habrá pescadería de totoaba, les dan palo y todavía nos regañaron por las deficientes acciones que han llevado a la protección de la vaquita”, expresó.

Ante la imagen generada por la opinión internacional, el diputado declaró que puede venir un embargo de todas las pesquerías en mar de Cortez, calificándolo como un escenario catastrófico.

“Por el momento no vamos a poder aprovecha la totoaba, y tendremos que presentar otra iniciativa mucho mejor justificada y fundamentada, para que Cites esté convencida de que la especie está saludable”, comentó Arjona.

Se mencionó que las medidas del Gobierno Federal no han sido las adecuadas para la protección de la vaquita marina, debido a que la vaquita no se está repoblando.

Entre las pruebas para defender la solicitud, presentaron un estudio de la Semarnat que avala que la población de las totoabas está sana, y como argumento, señalaron que la pesca deportiva se realiza con una línea, la cual no podría afectar a la vaquita marina.

“No tienes una red, tienes una línea, y no se puede atorar la vaquita, además no se iba a pescar en el polígono núcleo de la vaquita, la pesca deportiva se puede realizar en el resto del Alto Golfo y no habría problema”, señaló.

Señaló que existe una pesca furtiva de la totoaba, y la federación debe de asumir su responsabilidad, por lo que el Congreso tendría que ser gestor ante la federación para tener una mejor inspección y vigilancia efectiva del litoral bajacaliforniano.

El diputado Víctor Manuel Moran Hernández, cuestionó al secretario sobre las acciones que se deben de realizar para retomar la pesca en el Alto Golfo de California.

“Estamos consientes que se les ha privado de su actividad, fue una decisión federal y como estado lo respetamos, el tema principal se basa en el arte de pesca que antes se usaba para el camarón, el chinchorro de línea, en el que los pescadores llevaban mucha fauna de acompañamiento, como la vaquita marina”, contextualizó Arjona.

La recomendación del servidor estatal, fue que urge diseñar un arte de pesca sustentable y adecuado al medio ambiente y la fauna marina del Alto Golfo, ya que el Instituto Nacional de la Pesca y Acuacultura, no ha podido otorgar un arte de pesca sustentable.

“Falta coordinación del Instituto y las ONGs Internacionales, ha faltado cabildeo, para que trabajen de la mano con la autoridad, y desarrollen el arte de pesca esperado, la temporada del camarón inicia en 18 días, y todavía existe la incertidumbre de si van a ir o no a capturarlo”, detalló.

“Hay otras pesquerías como del chano y la sierra, están abiertas como la curvina, la almeja generosa y el cayo de hacha, son ingresos para los pescadores, se ha reforzado la pesca deportiva porque puede ser redituable, hago el comentario porque los pescadores no están en cero, obviamente el camarón era la actividad más fuerte”, añadió.

En datos

El secretario señaló en su rendición de cuentas que con 9 millones 500 mil pesos, apoyaron a 18 empresas pesqueras en Baja California, invirtieron 6.3 millones en una rampa de Punta Baja, se rehabilitó el camino de acceso de los Cucapá, entregaron 4.2 millones para modernizar las embarcaciones, canalizaron dos millones 750 mil para capacitación de artes de pesca, destinaron 70 millones para producción de alevines de totoaba, lograron crear 11 cuerpos de agua con clasificación para exportación y expidieron 1 mil 387 licencias para la pesca deportiva.