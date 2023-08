Continuará restricción de “narcocorridos” en Fiestas del Sol

Continuarán las restricciones para los grupos musicales que cuenten con canciones que hagan alusión al crimen organizado, por lo que no podrán presentarse en las próximas Fiestas del Sol.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, informó que de acuerdo a lo que conoce de la cartelera de la Isla de las Estrellas y el palenque del FEX, no habrá grupos ni cantantes que cuenten con canciones que hagan alusión a la violencia o al crimen organizado.

Explicó que el año anterior se vio presionada debido a que ya se tenían oficializadas diversas presentaciones, mismas que eran complicadas de aplazar, por lo que no se pudieron implementar en su totalidad.

“Hemos logrado algo, hicimos licitaciones para palenque y se ponía como un requisito que no se tocara eso, tres empresas concursaron sin narcocorridos”, expresó.

Aseguró que la cartelera de las próximas Fiestas del Sol irá sin cantantes o grupos musicales que se enfoquen en música con alusión a la violencia o al crimen organizado, restricción que se mantendrá el resto del año.

"Me he sostenido en eso y hasta ahorita he aguantado la presión y he encontrado el apoyo de los representantes de artistas que han entendido”, expresó.

Recordó que durante la cartelera del año pasado del FEX, se firmó un acuerdo entre autoridades municipales y los representantes de artistas para no tocar dichas canciones en las instalaciones municipales.

Reiteró que a pesar de las restricciones, sí han habido presentaciones de grupos que interpretan este tipo de canciones en predios del Ayuntamiento, como lo es el FEX o la plaza Calafia.