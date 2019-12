Continúa AMLO con promesas de campaña: Analistas

Con sus claros y oscuros, analistas comentaron que el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, a un año de estar en el poder, es el mismo que sostenía cuando estaba en campaña.

Expusieron que AMLO, aún no deja claro que es lo que hará para elevar la economía del país, aumentar la seguridad y definir la educación, pues continúa diciendo promesas sin cumplir.

CONTACTO POPULAR

Francisco Fiorentini, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, expresó que el presidente, propio de su estrategia, sigue dando muestras del contacto popular con un acarreo importante, dejando temas importantes de un lado, o bien minimizándolos.

Indicó que la idea de “abrazos no balazos” para combatir la violencia, es algo preocupante, al igual que su terquedad en querer sacar adelante proyectos como el tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o la refinería en dos bocas, solo porque cree que es lo mejor.

“Son proyectos que ni van a estar en tiempo, ni van a costar lo que ha dicho, ya que el mandato es claro, en 15 o 20 años los carros serán eléctricos”.

“Aunque es cierto, el presidente tiene mucha base social por la forma austera en la que se ha conducido, pero que realmente tiene un gabinete que no da confianza y no toma acuerdos, pues el presidente no da muestras claras de que el Estado de Derecho es algo que se tenga que preservar”.

“En cuanto al tema educativo, puedo decir que el presidente Andrés Manuel, mató la Reforma Educativa, haciendo que se cancelé la educación de calidad en el país, algo que realmente es alarmante” comentó.

SIN DESARROLLO ECONÓMICO

Gonzalo Llamas, economista, indicó que dentro del mensaje, el presidente habló sobre que hay desarrollo económico, el cual no se ha hecho evidente en el país, pues no ha mejorado el bienestar de las familias.

“El se refiere a crecimiento con aspectos meramente cuantitativos pero un desarrollo económico significa aspectos de carácter cualitativo, es decir, que se mejore el bienestar de la familia y que todo se encuentre en otro nivel, el cual hasta ahorita no se ha logrado”.

“Creo que se ha dedicado mucho a dividir el país en ese aspecto, pues hay Estados de la república a los cuales se les ha incrementado demasiado el presupuesto, y otros no están obteniendo el beneficio”.

“Así que un país no puede crecer si el presupuesto se va en dádivas, cuestión de la que no estoy en contra, pero si se la da a todo mundo, significa que solo estarán pidiendo sin hacer algo a cambio”, comentó.

CAMBIO DENTRO DE UN AÑO

Gustavo Macalpin, periodista, expuso que dentro del discurso del presidente, de nuevo fue evidente el querer dar promesas, pues dentro del 2020, se verán los supuestos cambios en el país.

“Dijo que en un año más, es decir, cuando lleve dos años como mandatario, los mexicanos notaremos el cambio, lo cierto es que ahorita no vemos cambio alguno, que existe nulo crecimiento económico, preocupante inseguridad y misma corrupción política”.

También es cierto que AMLO no puede cambiar las cosas mágicamente...pero urge veamos algo de avance, por lo que ojalá cumpla lo que prometió en su primer informe”. “Muchos mexicanos queremos confiar en el presidente...pero, si no vemos cambios sustanciales, tarde o temprano se nos agotará la paciencia”, expresó.