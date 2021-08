Consulta Popular en Mexicali se desarrolla con poca afluencia

Mesas receptoras casi vacías y una baja afluencia en general fue parte de lo que se vivió ayer durante la jornada de la Consulta Popular en Mexicali, para definir la investigación a actores políticos del pasado.

A pesar de que las mesas receptoras se instalaron desde las 8:00 horas, representantes de diferentes mesas receptoras en la ciudad reportaron una poca afluencia durante la mañana, además de confusión por parte de los ciudadanos.

“Tendremos un promedio de unas 70 personas, que ha sido literalmente muy poco comparado con las elecciones”, admitió Armando Olea, presidente de mesa receptora.

“Ha venido mucha gente desorientada, no se les ha facilitado a la gente donde está su casilla”, comentó.

En la mesa receptora que presidió Armando, ubicada en la secundaria general “18 de Marzo” que abarca la colonia Nueva, Segunda Sección y la Industrial, se calculaba una votación de alrededor de 2 mil personas, pero para las 13:00 horas sólo habían recibido a 70.

Asimismo, presidentes y representantes de mesas receptoras comentaron que muchas personas que acudieron a emitir su opinión dijeron sentirse confundidas ante la reducción del número de mesas receptoras en comparación con las casillas del 6 de junio.

“No encuentran las casillas, porque se fusionaron”, señaló Alejandra Méndez, secretaria de mesa receptora. “Si tu vas a donde generalmente votas, no la vas a encontrar abierta, y muchos se confunden, se enojan o ya no quieren venir, porque no se avisó que se iban a fusionar”, dijo.

Según lo comentado por Alejandra, para el corte de las 13:30 horas en las mesas receptoras ubicadas en el Plantel Cobach Mexicali #1 se habían recibido cerca de 40 personas en cada sección, lo cual consideran una votación muy baja.

A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer la página ubicatumesa.ine.mx para que la población pudiera ubicar su mesa receptora, muchos ciudadanos dijeron desconocer la aplicación, por lo cual no pudieron hacer uso de ella.

INSTALAN 99.9% DE LAS MESAS

Durante la jornada de la consulta popular en Baja California se lograron instalar un total de 1 mil 757 mesas en todo el estado, lo que representa cerca del 99.9% del total previsto por el INE.

La única mesa receptora que no logró instalarse al corte de las 14:00 horas fue la de la sección 1295 contigua 2, ubicada en el distrito 07 en Playas de Rosarito.

Según se informó en la reunión permanente de la Junta Local del INE en Baja California, esto se debió a que el presidente de la mencionada mesa sufrió un accidente automovilístico y su vehículo, que tenía en su interior los materiales de mesa receptora, fue retenido en el depósito vehicular.