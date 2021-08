Ven importante participar en este tipo de consultas

Cachanillas que este domingo 1 de agosto acudieron a emitir su opinión en la Consulta Popular del Instituto Nacional Electoral (INE) resaltaron la importancia de participar en este tipo de ejercicios, sin importar su resultado.

Rosa Figueroa, quien acudió a la mesa receptora instalada en el Cobach Plantel #1, consideró el ejercicio como base del funcionamiento de la democracia, y resaltó que su participación fue buena y rápida.

Yo siempre había querido que el gobierno nos consultara a los ciudadanos para las decisiones, porque ellos nada más hacen lo que quieren y se supone que trabajan para nosotros” comentó “entonces nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de decir si estamos o no estamos de acuerdo”, dijo.

También para Francisco Mendoza es importante la participación en la consulta, aunque admitió que no se le dio el impulso suficiente.

Foto: Daniel Reséndiz

Señaló además que hubo mucha confusión sobre la ubicación de las mesas receptoras, pues algunos ciudadanos como él esperaban emitir su opinión en su casilla usual, pero descubrieron que no habían sido instaladas.

“Es importantísimo participar, independientemente de cual sea el resultado, hay que hacer valer nuestro derecho” aseguró “si hicimos las cosas bien los resultados van a ser buenos, si hicimos las cosas mal es justo que sea revisado”

Javier Manzo, por su parte, señaló que debería haber más gente dando a conocer su opinión en el ejercicio, pues asegura que cuando llegó era el único votando en su mesa receptora.

Foto: Daniel Reséndiz

“Yo creo que no se difundió lo suficiente, y pues creo que también no tuvo mucho interés o no parece estar habiendo mucho interés” admitió “todo mundo debemos de ejercer el derecho de votar”

La consulta popular inició a las 8:00 de la mañana de este domingo 1 de agosto, y las mesas receptoras estarán abiertas hasta las 6:00 de la tarde.