Constellation lleva cervecera al Sureste: AMLO

Ciudad de México (GH).- La compañía Constellation Brands establecerá una planta cervecera en el Sureste de México, luego de que el gobierno federal le negara el permiso de establecerse en Mexicali, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ellos entendieron y ahora van a poner una fábrica de cerveza en el Sureste donde hay bastante agua. Y se llegó a un acuerdo, pero en fin, se esta revisando todo, buscando que se proteja al medio ambiente, que se cuiden los recursos naturales”, dijo.

López Obrador recordó que la cervecera en Mexicali fue rechazada por la población.

“La gente de Mexicali se manifestó y protestó y participó en una consulta y se rechazó el que se utilizara agua para fabricar cerveza.

También la empresa entendió de que eran otros tiempos”, dijo. El mandatario reconoció la “actitud de la empresa”, “porque fueron engañados”. “O pensaban que así era en México, que se podían sacar estos permisos y que si la autoridad les daba los permisos, ya no tenían mayor problema. Se les explicó que no se había consultado al pueblo, que sí se afectaba a la población y que era irracional donde no hay agua poner una fábrica para producir cerveza y exportar cerveza que es como exportar el agua”, dijo.