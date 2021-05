Covid-19: Este domingo planean terminar la vacunación para personas de 50 a 59 años

Para el domingo 30 de mayo, se tiene proyectado terminar de aplicar las primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 a las personas entre los 50 a 59 años de edad, reveló el secretario de salud, en el marco del reinicio de la jornada en Mexicali.

El titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico, explicó que las 60 mil dosis para la capital, no solo contemplan la ciudad mexicalense, sino su Valle, y del puerto de San Felipe.

“Hoy reiniciamos, en tres días terminamos con los de 50 a 59 años, para empezar con los de 40 a 49 años, en cuanto nos llegue la vacuna para ellos”, informó el secretario de salud, Pérez Rico.

ARRANCAN

La vacunación en Mexicali para personas de los 50 años o más, y embarazadas, reinició este viernes en un horario de las 6:00 de la tarde, hasta las 12:00 de la noche, en los siguientes días continuará en esta modalidad.

En el tercer día de vacunación las filas avanzaron con puntualidad, desde antes de medio día ya había personas haciendo fila en los puntos de vacunación a través de la modalidad vehicular.

Algunas personas en el FEX de Mexicali, tenían desde las dos de la tarde haciendo fila peatonal, quienes debieron de aguantar la temperatura extrema de Mexicali, que alcanzó los 39 grados centígrados.

La señora mencionó Natalia Vázquez, avanzaba a través de la fila peatonal en el FEX de Mexicali, mientras platicaba que recibir la vacuna contra el Covid-19, significa una gran tranquilidad.

Yo me enteré apenas ahora, la primera vez no pude venir, y pues ahora me trajeron a vacunarme, llegue desde las cuatro y media, hace bastante calorcito, ya había bastante fila cuando llegué”, mencionó Natalia Vázquez.