Consideran insuficientes medidas de prevención

Feligreses de la Diócesis de Mexicali comentaron sentirse inseguros ante la llegada del coronavirus (Covid-19) a México.

Consideraron que las medidas sanitarias ordenadas por la Diócesis en Mexicali ante dicha problemática no son suficientes, pues aún en las iglesias siguen habiendo muchas personas.

Realizar una reverencia al momento de dar la Paz del Señor, o recibir la comunión en las manos en lugar de la boca, son acciones que se están realizando y aunque las llevan a cabo, no se sienten cómodos.

Otros, mencionaron que las medidas preventivas pueden ayudar a generar mayor conciencia de la problemática global, por lo que se mostraron satisfechas.

Así que, dado el cuestionamiento de si la comunidad se siente segura o no respecto al tema del coronavirus y las medidas sanitarias de la Diócesis y la Conferencia del Episcopado Mexicano, los fieles ofrecieron sus respuestas.

“Yo creo que la idea es buena por parte de la Iglesia pero la verdad no me siento seguro con el tema, según decían que estaba en el Estado y eso nos pone en alerta”, dijo Santiago Mirales.

“Está bien el tipo de prevención para evitar cualquier tipo de contagio, pero siento que falta más por estructurar el tema de la prevención, porque los cubre bocas y guantes no creo que sean suficientes”, manifestó Carlos Campos.

“Yo vi en la televisión que supuestamente ya hay una cura, así que nosotros debemos hacer lo nuestro mejorando nuestra higiene personal, pero pues la verdad ya no se sabe”, expresó Lilia Lopereni.

“No hay medidas, lamentablemente México no cuenta con las medidas de sanidad suficientes en aeropuertos, estaciones de autobús, así que esto no se podrá contener y lo que hace la Iglesia aunque tiene buenas intenciones no previene nada”, consideró Araceli Ortiz.

“Esto de las medidas en la iglesia no me convence, los rituales deben respetarse y no creo que el no hacerlo cambie si hay contagio o no, pues la epidemia ya está aquí y deben existir medidas de seguridad mejores”, expresó José Ramón Ibáñez.

“Lo mejor que hay que hacer en estos momentos es cuidarse y dejar esto en manos de Dios y de los médicos para encontrar la cura”, comentó Josefina Márquez.