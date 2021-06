Conmueve a Dueñas llamado a selección nacional

Ver acción con México en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 y en el mundial de República Checa durante ese mismo año, provocó que el pitcher cachanilla, Adán Dueñas, tuviera la esperanza de volver a la selección nacional en el 2021 y así sucedió.

“Estaba a la expectativa de ese llamado, ya que estuve hace dos años ahí y pensé que podía seguir el mismo equipo. Cuando vi la lista me conmoví mucho y me motive para poder ir a tener un buen desempeño”, dijo Dueñas.

Quien lanzó juego perfecto ante Perú en Lima, se concentrará con la preselección nacional en Culiacán, Sinaloa, del 21 al 23 de junio.

“Es un gran orgullo y una responsabilidad muy grande estar ahí. Siempre es satisfactorio tratar de llevar el nombre de México a lo más alto y es una meta que uno como deportista se propone desde el inicio de su carrera”, expresó.

El jugador del equipo Primos y Hermanos dentro de la Liga Municipal de Softbol, confesó que aunque por el momento está tomándose un descanso, llegará en buen nivel con México para buscar pertenecer a la lista final.

“Le he dado mucho trabajo a mi brazo en los últimos dos meses y empecé a sentir una ligera molestia. Por ello me frené un poco ahorita, pero no es nada grave y me estoy preparando para este tipo de evento que se vienen”, admitió.