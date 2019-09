Conflicto de interés no debería dañar al magisterio

MEXICALI, Baja California.- Los disturbios ocasionados el día viernes por el personal manual del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 37, se debieron a conflictos de intereses entre los agremiados, señaló la Secretaría general de dicha sección.

Comentaron que los hechos ocurridos a las afueras de las instalaciones del DESOM, no pueden dañar la imagen de la institución, pues fueron problemas de poder internos. Explicaron que el personal perteneciente a la delegación D-III-18, conformados por personal intendente y veladores (sin menospreciar al gremio) se sintieron inconformes sobre como se están dando los cambios de poder en la delegación.

“Uno de los contendientes quien por norma ya no pertenece a esa delegación, intentó convencer de que aún pertenece a esa delegación y pide ser visto como secretario general” “Haciendo que por otro lado, existan personas que desean que exista un cambio de dirigente, por lo cual se está generando dicha disputa”, mencionaron.

NO SON MAESTROS

La secretaría general, hizo hincapié que dentro del conflicto no había maestros, por lo que no habría que mezclarlos en dicha problemática.

“La parte docente de la sección 37 se debe a los jóvenes, a los niños y a los padres de familia, por lo que no es corrrecto ese tipo de circunstancias, ya que no es el ejemplo que queremos dar”. “Así que en este conflicto no existieron maestros dentro de él, pues estamos hablando de una situación interna”, indicaron.